Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin, Kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng 8/2026.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, thông qua 1 Pháp lệnh, 5 Nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc đặt ra đối với Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ và các cơ quan liên quan là rất lớn. Đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần Hội nghị triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và công tác chuẩn bị cho các Kỳ họp sắp tới.

Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua, gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, 3 nội dung quan trọng khác. Hôm qua (22/6) họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật, trên cơ sở kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có 4 luật cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ là: Thứ nhất là Luật Đất đai sửa đổi. Thứ 2, Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đầu tư công sửa đổi. Thứ 3, Luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Thứ 4, Luật Hình sự sửa đổi. Các nội dung này cho ý kiến lần đầu, bởi vì những luật này phải hai kỳ họp chứ không thể rút gọn”, CTQH Trần Thanh Mẫn cho hay.

Để phục vụ kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình và các cơ quan của Quốc hội phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ tài liệu. Bảo đảm thực hiện đúng các quy định về thời gian gửi tài liệu, hoàn thành việc trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật trước ngày 20/7/2026.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã ký gửi công thư đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình đối với những nội dung không bảo đảm tiến độ, chất lượng

Đối với Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, chưa kể các dự án đang được đề nghị bổ sung. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính từ ngày 1/3/2027, Chính phủ sẽ chuẩn bị trình Quốc hội thêm 85 dự án luật, pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan có liên quan cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, UBTVQH; tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại Kỳ họp bất thường sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các Phó Chủ tịch Quốc hội tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình lập pháp năm 2026 và các kế hoạch của Quốc hội, UBTVQH trên tinh thần làm ngoài giờ, làm cả thứ Bảy và chủ Nhật. Đặc biệt, phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích; không được để xảy ra tình trạng chuẩn bị vội vàng, hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung "chưa chín, chưa rõ", thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt vai trò "gác cổng" trong công tác lập pháp; thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về điều kiện trình của từng nội dung khi tham gia ý kiến về dự kiến chương trình. Kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình đối với những nội dung không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định.

Đồng thời, tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được thông qua. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội phải giám sát chặt chẽ để chỉ ra những luật nào chưa có nghị định, nghị định nào chưa có thông tư hướng dẫn tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10 khóa XV và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Phải chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách.

Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, bên cạnh công tác lập pháp còn nhiều nhiệm vụ quan trọng về giám sát và đối ngoại nghị viện, trong đó có việc tổ chức Diễn đàn Pháp luật và Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 trong quý III, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan bám sát chương trình, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Làm việc nào dứt điểm việc đó, không để công việc tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục gương mẫu nâng cao chất lượng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.