Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Nguyễn Văn Trung cho biết, hiện nay hầu hết những thành phố có người Việt Nam sinh sống ở New Zealand đều có các hội đoàn. Là một cộng đồng nhỏ, bà con luôn phát huy truyền thống đoàn kết, các hội đoàn được thành lập khá lâu và duy trì hoạt động, thể hiện rõ nhất trong thời điểm đại dịch vừa qua, cùng với hỗ trợ trong cộng đồng, bà con còn tích cực đóng góp hỗ trợ người dân trong nước phòng, chống dịch. Tháng 5/2022 vừa qua, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng hội sinh viên toàn New Zealand đã được thành lập, là thành viên của Hội sinh viên Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở New Zealand đã có 4 ý kiến tại buổi gặp. Các ý kiến cho rằng, kiều bào luôn hướng về quê hương, đất nước, chấp hành pháp luật New Zealand, cùng giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Hằng năm các hội đoàn đều tổ chức gặp mặt ngày lễ, tết truyền thống với mục đích là kết nối bà con giao lưu gặp gỡ, để thế hệ trẻ ở New Zealand có sân chơi, nhớ về quê hương Việt Nam cũng như truyền thống văn hoá của dân tộc. Đây cũng là dịp để giới thiệu bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam.

Bà con cộng đồng người Việt ở New Zealand bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa giao lưu kinh tế giữa hai đất nước, công tác người Việt Nam ở nước ngoài để bà con có thêm nhiều hoạt động giao lưu; lãnh đạo cấp cao, các cấp, bộ, ngành tăng trao đổi thường xuyên cũng như tổ chức diễn đàn kinh tế, giáo dục để góp phần thúc đẩy số lượng sinh viên Việt Nam sang New Zealand học tập cũng như quảng bá hàng hoá nông sản của Việt Nam đến bản thân người tiêu dùng cuối cùng tại New Zealand.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của bà con, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng cho biết, đã gặp một số doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thành công tại New Zealand, có kiều bào chia sẻ kế hoạch nhập khẩu sản phẩm có xuất xứ Việt Nam để mở trung tâm bán hàng và siêu thị điện máy gia dụng tại New Zealand; có kiều bào thì chia sẻ ý tưởng mong muốn tập hợp những người làm công nghệ thông tin ở New Zealand sau đó kết nối với trong nước.

Nhấn mạnh hợp tác giáo dục hai nước là lĩnh vực trọng yếu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với 2.700 sinh viên theo học tại New Zealand, con số này sẽ ngày càng tăng lên. Đây còn là những nhịp cầu văn hoá, hữu nghị, giao lưu nhân dân hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn còn là dịp để thúc đẩy hợp tác giáo dục và kinh tế hai nước do giáo dục tại New Zealadn có tính cạnh tranh cao, nền kinh tế hai đất nước có tính bổ sung cho nhau. Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước thực chất và sâu sắc, quy mô lớn hơn để hiệu quả lớn hơn trong nhiều lĩnh vực như: lao động, giáo dục, đào tạo.

Chia sẻ với ý kiến của bà con về mong muốn của cộng đồng người Việt thúc đẩy quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc này không chỉ ở cấp cao, giữa các cơ quan lập pháp, chính phủ, mà còn ở cấp địa phương hai nước với nhau thông qua thoả thuận hợp tác kết nghĩa với nhau.

Về bức tranh tổng thể của quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ nay đến năm 2025 sẽ tròn nửa thế kỷ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; đây là mốc để phấn đấu và tổng kết hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước và cùng nhìn tiếp về nửa thế kỷ sau trong phát triển mối quan hệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, New Zealand mở cửa thương mại cho quả bưởi, chanh của Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này Việt Nam mở cửa thị trường đối với quả bí ngô, dâu tây của New Zealand. Với quyết tâm của hai bên, hoạt động trao đổi, kinh doanh giữa hai nước ngày càng phong phú hơn.

Chia sẻ vui mừng khi tiếp xúc với Toàn quyền New Zealand đã có những nhận xét, dành tình cảm tốt đẹp đối với cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có hội đoàn thành lập sớm, trong từng cấp từ địa phương, đến toàn quốc. Bà con đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và luôn hướng về quê hương, đất nước.

“Chúng tôi cũng đề nghị Sứ quán tiếp tục làm tốt công tác cộng đồng đề quan tâm để bảo hộ công dân. Chúng tôi gặp ai từ cấp thấp nhất, đều đề xuất là quan tâm hơn nữa đến cộng đồng. Muốn đảm bảo hộ công dân thì phải theo dõi được tình hình hằng ngày, có dữ liệu để chúng ta nắm. Thứ hai nữa là các hoạt động hỗ trợ nhau cho từng lĩnh vực. Người ta có câu: “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”, mình ở xứ người mà ở một mình thì khó lắm, nên phải hợp tác cùng nhau. Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau là vậy”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand

Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo một số nét lớn của Kết luận số 12-KL-TW của Bộ Chính trị mới được ban hành ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

Bên cạnh đó, Kết luận 12 khẳng định việc tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc đối với người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ kiều bào; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh…; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của trí thức, chuyên gia, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt, về thiết chế văn hoá cộng đồng tại sở tại.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc bà con tiếp tục đoàn kết, gắn bó, có nhiều hoạt động, cũng như đóng góp xây dựng quê hương, đất nước./.