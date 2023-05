Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam

Dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng…

Về phía địa phương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam.

Hà Nam tự cân đối được ngân sách

Giai đoạn 2021-2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Hà Nam đạt 10,06%/năm - mức tăng cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Năm 2022, Hà Nam đã tự cân đối được ngân sách. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thương mại, dịch vụ phát triển, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Du lịch khởi sắc; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21 của Trung ương Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND, UBND các cấp ngày càng thực chất, hiệu quả, chất lượng được nâng cao, tập trung những vấn đề bức xúc mà cử tri, dư luận quan tâm. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, vận động Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong 4 tháng đầu năm nay, GRDP quý I tăng 4,05% so với cùng kỳ năm 2022; du lịch 4 tháng đạt trên 3 triệu lượt khách - tương đương lượng khách trung bình một năm trong giai đoạn 3 năm qua; sản xuất công nghiệp tăng 6,55% so với cùng kỳ.

Triển khai đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, có sức lan toả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, có tính liên kết vùng như: Lễ khởi công Nút giao Phú Thứ, kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với tuyến đường song hành đường vành đai 5 – Vùng Thủ đô. Chính quyền tỉnh sát sao trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cần khắc phục tình trạng tròn vo, không làm gì

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước sự đổi thay ngoạn mục trong đổi mới, hội nhập, phát triển của tỉnh Hà Nam, đặc biệt sau 26 năm kể từ khi tái lập tỉnh, Hà Nam đã trở thành một tỉnh phát triển năng động, kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng; lãnh đạo tỉnh sáng tạo, có định hướng tư duy, tầm nhìn, đẩy mạnh phát triển ngành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần khắc phục tình trạng tròn vo, không làm gì

Cơ bản nhất trí với phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã xác định trong các tháng cuối năm 2023 và nửa nhiệm kỳ còn lại, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở tỉnh Hà Nam tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tỉnh cần rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để bổ sung và định hướng tiếp cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

"Tỉnh Hà Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, có giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đặc biệt phải có giải pháp quyết liệt để nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng như các đồng chí nói là một bộ phận cán bộ còn đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm hoặc là thiếu trách nhiệm, để cho công việc lòng vòng, kéo dài. Kể cả những người tròn vo, không làm gì, giữ gìn, mà không làm gì lại ít khuyết điểm. Thực tế có những trường hợp như thế, đề nghị rà soát lại, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho những cán bộ, công chức này", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Lưu ý tỉnh cần có tư duy, tầm nhìn và khát vọng để đưa Hà Nam phát triển thành một tỉnh giàu mạnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nam rà soát lại đường hướng phát triển, nhất là công tác quy hoạch; phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh, tạo động lực cho người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào địa phương; phát huy tiềm năng, thế mạnh là tỉnh cửa ngõ phía Nam Thủ đô, trung tâm kết nối của khu vực đồng bằng sông Hồng, nhanh chóng hoàn thành xây dựng đường vành đai 5 kết nối với vùng Thủ đô.

Về xây dựng nông thôn mới thời gian tới, Hà Nam cần đẩy mạnh theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang thực hiện việc giám sát, xây dựng pháp luật cũng nhằm kiến tạo phát triển. Vì vậy, tỉnh cần hâm nóng tư tưởng “Chính phủ kiến tạo”; sốc lại tinh thần chính quyền địa phương chủ động đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không để đến lúc khó mới tìm cách tháo gỡ. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, an sinh xã hội. Tỉnh đã phát triển hơn nên cần dành an sinh, phúc lợi nhiều hơn cho người dân, để người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ thành tựu phát triển.

Cho biết, cả nước đang đẩy mạnh chương trình mục tiêu chấn hưng văn hóa, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương phải nghiên cứu đón đầu, khi trung ương ban hành để thực hiện có hiệu quả.

Tỉnh chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận lòng dân thực sự vững chắc, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhằm phòng ngừa vi phạm và xử lý kịp thời những vi phạm, khuyết điểm.

Về hoạt động cơ quan dân cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân cần tiếp tục đổi mới theo tinh thần đồng hành, hỗ trợ chính quyền.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khởi công

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và khai trương Khu phức hợp thể thao.

Dự kiến tối nay, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự lễ khai mạc Tuần Văn hoá du lịch Hà Nam, sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản./.