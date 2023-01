Qua nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương Công an tỉnh Lào Cai đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2023 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 16 năm 2021 của Quốc hội Khóa XVvề kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Lực lượng công an cũng đang tích cực thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Lào Cai nói riêng sẽ phát sinh những vấn đề mới và ngày càng khó khăn, phức tạp hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Công an tỉnh Lào Cai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục tiên phong, gương mẫu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng lực lượng công an, về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt quan tâm việc xây dựng lực lượng công an tỉnh Lào Cai thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Cần phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; quan tâm “hiện đại hóa con người” về tư duy, nhận thức, trình độ, gắn với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Công an tỉnh Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng tỉnh Lào Cai có môi trường an ninh an toàn, ổn định, thân thiện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại. Lực lượng công an tỉnh cần tập trung nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ sớm, từ xa.

Chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban, ngành, đặc biệt là Quân đội nhân dân và các địa phương lân cận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng; thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ về phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng… Đồng thời, thúc đẩy quan hệ đối ngoại và hợp tác với địa phương đối đẳng phía Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội thăm phòng truyền thống của Công an tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục tăng cường và phát huy công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền này phải đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, được hưởng trọn một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội ghi sổ lưu niệm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để đất nước phát triển nhanh, bền vững, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó cho lực lượng Công an là rất nặng nề. Vì vậy, cùng với sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của Đảng, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp luật minh bạch, ổn định, tạo điều kiện tốt hơn nữa để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.