Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết tại tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội thăm lực lượng biên phòng tỉnh An Giang

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong không khí cả nước đang tưng bừng để chuẩn bị đón chào Tết cổ truyền của dân tộc - Tết Quý Mão, tại Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (thành phố Châu Đốc, An Giang), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị An Giang tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh An Giang đã quan tâm đến công tác chăm lo cho gia đình chính sách người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa và công nhân lao động, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn theo Chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, đảm bảo có một cái Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối và chăm lo cho tất cả mọi người, “không để ai là không có Tết, không để một ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Rất mong tỉnh đã làm tốt rồi, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng kiên cường, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng để tiếp tục đoàn kết, trên dưới một lòng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Nhất hô bá ứng, tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Phát huy tinh thần này để hóa giải những khó khăn, tranh thủ thời cơ, vận hội để đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm nay".

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, năm 2022 đã khép lại, đánh dấu bước phát triển mới không chỉ của cả nước Việt Nam, mà còn của các địa phương, trong đó có An Giang. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có rất nhiều khó khăn, nhưng đất nước ta đã vượt qua và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo nghị quyết của Trung ương và Quốc hội.

Trong thành tích chung đó, An Giang có thành tích vượt bậc, với tăng trưởng kinh tế trên địa bàn cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch. Các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, quốc phòng-an ninh, đối ngoại đều được tăng cường.

Năm 2022, với đóng góp rất quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, An Giang đã thực hiện công tác đối ngoại rất hiệu quả trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, cùng phía bạn xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Năm 2023 được dự báo tiếp tục có rất nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục duy trì phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bởi nông nghiệp luôn được coi là trụ đỡ của nền kinh tế, trong khi Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước thì An Giang là vựa lúa lớn nhất của khu vực này. Trong đó cần tiếp tục chú trọng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch Quốc hội mong các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang An Giang, với sự chung tay của các nhà hảo tâm tiếp tục tích cực chuẩn bị để bảo đảm nhân dân được đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, lành mạnh; chăm lo cho tất cả mọi người, bảo đảm không ai là không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau; phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc ta.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã trao 200 phần quà (trong đó có 80 phần quà trao trực tiếp tại hội trường) tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang; trao 6 phần quà tặng 6 cháu nhỏ là con nuôi của các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang; trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên.

Trưa nay, tại TP Long Xuyên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, tặng quà ông Trần Sơn Hà, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy An Giang, cán bộ lão thành cách mạng với 75 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Trước đó vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng với hơn 60 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, nguyên Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa cá tra, ba sa Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới./.