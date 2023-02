Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Liên minh châu Âu là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam mong muốn tăng cường thúc đẩy quan hệ với EU cũng như với các nước thành viên; đồng thời đánh giá cao những kết quả tích cực, quan trọng trong quan hệ Việt Nam - EU trên các trụ cột chính trị; ngoại giao; thương mại, đầu tư; nông nghiệp, ngư nghiệp; quốc phòng - an ninh; hợp tác đầu tư phát triển; đối thoại nhân quyền…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ngài David Mcallister, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu (EP).

Mặt khác, Việt Nam, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU và sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong tiến trình này; phối hợp với EP trong việc thúc đẩy triển khai sáng kiến thành lập Hội đồng Nghị viện EU – ASEAN, xem đây là nền tảng góp phần thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do EU-ASEAN.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa EU với ASEAN; đồng thời tăng cường ngoại giao nghị viện.

Theo ông David Mcallister, Việt Nam là đối tác đáng tin cậy, có nhiều mối quan hệ phối kết hợp với EU; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa EU và kênh ngoại giao nghị viện của ASEAN.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu David Mcallister cùng cho rằng, thời gian qua, hai bên đã ký kết các Hiệp định và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại. Hiện, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để hợp tác trong các lĩnh vực như môi trường, năng lượng.

Toàn cảnh buổi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ngài David Mcallister, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu (EP).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam đã, đang, sẽ thực hiện nghiêm túc những cam kết trong Hiệp định EVFTA, kể cả trong phát triển bền vững. Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên thực hiện hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và là nước đầu tiên được Quốc hội thể chế hóa đưa vào các điều luật về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).

Chủ tịch Quốc hội khẳng định lại một lần nữa, tất cả các cam kết của Việt Nam với quốc tế đều được thực hiện một cách chủ động, tích cực, trong đó có vấn đề bảo vệ quyền con người. Cùng với thể chế hóa thành luật, Việt Nam luôn đặt mục tiêu phát triển dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, bảo đảm vật chất, tinh thần tốt nhất của người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau. Đó cũng là cách mà Việt Nam đã và đang bảo vệ nhân quyền cho chính người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất, trên cương vị Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu, ông David Mcallister tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ EU- Việt Nam, EU - ASEAN; nâng cao vai trò của EP trong phát huy những lợi thế của Hiệp định EVFTA, tăng cường hơn nữa thương mại; duy trì các chuỗi cung ứng giữa EU- Việt Nam, EU - ASEAN, nhất trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều khó khăn như hiện nay; thúc đẩy trao đổi đoàn cấp Ủy ban giữa EP và Quốc hội Việt Nam.

Nghị viện châu Âu thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA trong năm 2023, nhằm “khai thông” đồng vốn đầu tư của doanh nghiệp EU và Việt Nam coi đây là nền tảng góp phần triển khai sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu” của EU tại khu vực này.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị EU, tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, góp tiếng nói và hành động cụ thể nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; đẩy mạnh hợp tác với ASEAN, đảm bảo an ninh, tự do hàng hải trong khu vực. Việt Nam ủng hộ EU tăng cường hợp tác trong khuôn khổ tiểu vùng các sông Mê Kông.

EU hỗ trợ Việt Nam vốn, công nghệ, pháp luật, nhân lực trong công cuộc phát triển kinh tế xanh; chuyển đổi số; chuyển đổi năng lượng công bằng.

Chủ tịch Quốc hội mong EU ủng hộ và hiện thực hóa tuyên bố Chính trị về thiết lập đối tác chuyên đổi năng lượng công bằng JETP giữa Việt Nam với các nước G7 để thực hiện Net zezo cacbon vào năm 2050; đề nghị sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, khuyến khích hợp tác doanh nghiệp EU- Việt Nam trong hiện đại hóa lĩnh vực nghề cá tại Việt Nam về quy trình, kỹ thuật khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, chuyển giao công nghệ sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học, chế biến, bảo quản, logistics và bán lẻ; xây dựng chuỗi giá trị khép kín EU - Việt Nam trong lĩnh vực thủy, hải sản, xem đây là môi hình điểm hình thiết lập trong khu vực. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Chính phủ, ngư dân Việt Nam đang nỗ lực gỡ thẻ vàng, vì đây là cam kết hướng đến quyền lợi của chính nhân dân Việt Nam./.