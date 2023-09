Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các Đảng tại Bangladesh

Tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; bày tỏ mong muốn chuyến thăm này sẽ cùng Bangladesh củng cố, tăng quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có các kênh chính Đảng và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong nửa thế kỉ qua, Việt Nam luôn cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng cộng sản và nhân dân Bangladesh đã dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Trong đó có sự đóng góp của các đồng chí trong Đảng cộng sản Bangladesh hi sinh năm 1973 khi tham gia biểu tình chống chiến tranh Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Chủ tịch và Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông báo một số nét chính về tình hình Việt Nam gần đây và các chủ trương, chính sách lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới đây; khẳng định để đạt được các mục tiêu đề ra, ngoài nỗ lực của nỗ lực của Việt Nam còn cần sự hỗ trợ cùng với tinh thần đoàn kết của ban bè quốc tế, trong đó có Bangladesd và các chính đảng Bangladesh.

Nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp với Đảng Cộng sản Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Đảng Cộng sản Bangladesh sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phong trào cộng sản, cánh tả ở Bangladesh, góp phần xây dựng xây dựng đất nước Bangladesh hòa bình, dân chủ, phát triển và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh chụp ảnh cùng các đại biểu tại buổi tiếp

Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam bày tỏ ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước; bày tỏ vui mừng, Việt Nam vẫn đang vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở mối quan hệ của hai đảng, mong muốn Việt Nam có thể sớm trở thành một đối tác phát triển của Bangladesh.

Tại cuộc tiếp, hai nhà lãnh đạo cùng đồng ý cho rằng, cần tăng cường hợp tác hữu nghị trong thời gian tới, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Thúc đẩy hơn nữa đầu tư thương mại giữa hai nước. Đặc biệt hai bên mở đường bay thẳng, tạo thuận lợi cho trao đổi hai bên. Chủ tịch Đảng cộng sản Bangladesh mong muốn, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến Bangladesh đầu tư, làm ăn hai bên cùng có lợi.

Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan điểm, hai nước tiếp tục ủng hộ các quan điểm, lập trường của nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó đề cao tinh thần của Hiến chương Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, đảm bảo tự do an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi xã hội của Quốc hội Bangladesh, ông H.E. Rashed Khan Menon và các thành viên Đảng, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn nhân dân Bangladesh và các lực lượng cánh tả Bangladesh đã luôn ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế ngày nay; chuyển lời chào và lời chúc sức khoẻ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Chủ tịch Rashed Khan Menon và các thành viên Đảng Công nhân Bangladesh.

Chủ tịch Đảng Công nhân Rashed Khan Menon cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp trong chuyến thăm đầu tiên tới Bangladesh; nhấn mạnh, Việt Nam và Bangladesh là những người bạn thân thiết trong nhiều năm qua, cùng chia sẻ nhiều giá trị chung về hoà bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Chủ tịch Đảng Rashed Khan Menon cho biết, những năm tháng sinh viên, ông đã cùng với người dân Bangladesh xuống đường ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Với khẩu hiện “tên anh, tên tôi, tên chúng ta: Việt Nam, Việt Nam”, khi đó, ông và những người bạn luôn xác định cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cũng là cuộc đấu tranh của chính mình.

50 năm qua kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh khẳng định, quan hệ Việt Nam – Bangladesh đã phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó, quan hệ thương mại, đầu tư những năm gần đây đã đạt nhiều kết quả tích cực; cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam cung cấp gạo cho Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh

Với dư địa vẫn còn rất lớn, nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh cho rằng, hai bên hoàn toàn có thể tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa vì lợi ích của cả hai nước và nhân dân hai nước; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi Đoàn, nhất là thanh niên, phụ nữ...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ của Chủ tịch Đảng Rashed Khan Menon dành cho Việt Nam; cảm ơn Đảng Công nhân cùng các chính đảng của Bangladesh luôn ủng hộ và có chung quan điểm về việc tăng cường quan hệ với Việt Nam, đây là nền tảng quan trọng để quan hệ hai nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng Công nhân Bangladesh tiếp tục có những đóng góp tích cực trong đời sống chính trị của Bangladesh, đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng cánh tả tại Bangladesh, nỗ lực tăng cường đoàn kết trong các tổ chức quần chúng và tập hợp nhân dân lao động tại Bangladesh cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đảng cánh tả, công nhân trên thế giới.

Khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Bangladesh trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công nhân Bangladesh tăng cường trao đổi kinh nghiệm, lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng đảng, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay; nhất trí tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn giữa thanh niên hai nước bởi thanh niên chính là tương lai của đất nước, đóng vai trò nòng cốt trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch Quốc hội nhất trí đây là lĩnh vực cần đẩy mạnh trong thời gian tới và cho biết, ngay trong chiều nay, hai nước sẽ tổ chức diễn đàn chính sách, pháp luật về thương mại, đầu tư với sự tham dự của khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mời Tổng bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh (CPB) Shah Alam và Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh sớm sang thăm, trực tiếp chứng kiến những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.