Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương

Cuối buổi chiều 15/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, những ngày qua trên mạng xã hội rất quan tâm đến vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hoạt động tích cực, huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra một cách toàn diện, quyết liệt, triệt để.

Tính đến ngày hôm nay đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật. Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh không cho xảy ra tương tự ở các nơi khác.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, phía lực lượng công an đã có báo cáo cụ thể về vụ việc. Hiện tại, vụ án đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình giải quyết vụ án phải đảm bảo tuyệt đối sự công tâm, khách quan, toàn diện và xử lý rất khẩn trương. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng các quy định của pháp luật và Nhà nước.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,72% ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các doanh nghiệp trên địa bàn duy trì đà phát triển ổn định. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 4,2 nghìn tỷ đồng, bằng hơn 59% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 36%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Tuyên Quang nằm trong nhóm có chất lượng điều hành kinh tế "khá", xếp thứ 6/34. Tỉnh cũng tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các bộ, ngành kiến nghị tỉnh Tuyên Quang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, bao gồm: Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại địa điểm mới và hệ thống 17 trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới. Hoàn thành xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho 56 dự án tồn đọng. Phát triển các trung tâm logistics tích hợp và hệ sinh thái logistics thương mại điện tử. Phát triển các hệ thống kho bảo quản nông sản chuyên dụng. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số để xây dựng các mô hình cửa khẩu thông minh. Dành một phần ngân sách trung hạn để hoàn thành các chương trình đầu tư điện nông thôn, vùng biên giới. Đồng thời, tiếp tục vận hành ổn định và thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.