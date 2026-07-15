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Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Đà Nẵng

Thứ Tư, 17:34, 15/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (15/7), đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cứu, ở thôn Khánh Thọ, Mẹ Nguyễn Thị Lang, trú thôn Trường Mỹ, xã Chiên Đàn và Mẹ Nguyễn Thị Thành, ở thôn La Tháp Đông, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng.

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Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại chương trình gặp mặt

Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lang

Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn luôn ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng, đồng thời chúc các Mẹ luôn khỏe mạnh, sống vui, tiếp tục là tấm gương, điểm tựa tinh thần cho con cháu noi theo.

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Trao quà tặng gia đình chính sách ở xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng

Dịp này, đoàn công tác đã trao những phần quà ý nghĩa nhằm thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời tặng 50 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt và quà đến các gia đình chính sách trên địa bàn xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng.

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Tuổi trẻ Đà Nẵng triển khai tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”

VOV.VN - Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở giúp các gia đình có công với cách mạng. Từ ngày 20 đến 27/7/2026, Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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