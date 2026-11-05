Chủ tịch TP.HCM giao KPI, chấn chỉnh tiến độ triển khai Luật Phát triển đô thị

Nhiều hồ sơ chưa được gửi thẩm định

Tại phiên họp đánh giá tình hình KT-XH tháng 10 và triển khai nhiệm vụ hai tháng cuối năm, diễn ra chiều 5/11, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, thực hiện Luật Phát triển đô thị, theo kế hoạch rà soát của sở, TP phải ban hành 131 nghị quyết và 55 quyết định của UBND, Chủ tịch UBND TP. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, TP mới ban hành 40 nghị quyết và một quyết định của UBND TP.

Riêng tháng 12/2026, dự kiến có khoảng 62 nghị quyết được ban hành. Sở Tư pháp mới thẩm định 4 hồ sơ, góp ý 13 hồ sơ; khoảng 45 hồ sơ còn lại chưa được gửi đến sở.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM (ảnh: Hải Hòa)

“Tiến độ ban hành hiện nay rất chậm và nhiều sở cũng còn nợ nần rất nhiều”, Giám đốc Sở Tư pháp nhận định.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, việc nhiều đơn vị chưa chuyển hồ sơ khiến thời gian thẩm định, hoàn thiện và trình thông qua các nghị quyết bị thu hẹp.

Bà Hạnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai ngay những nghị quyết đã được thông qua, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan để đưa quy định vào thực tiễn.

"Không phải nghị quyết HĐND ban hành là xong, mà các sở, ngành tiếp tục tham mưu cho UBND việc triển khai các văn bản đó như thế nào; từng cơ quan chịu trách nhiệm như thế nào; vai trò của phường, xã như thế nào. Đề nghị các sở, ngành quan tâm giúp nhóm đó. Hiện nay 40 quyết định, mỗi sở đều có danh mục các nghị quyết của mình hết. Đề nghị các sở chú ý giùm là việc triển khai như thế nào trong thực tiễn thì những quy định đó mới đi vào cuộc sống được", bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nói.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng (ảnh: Hải Hòa)

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đánh giá, việc triển khai Luật Phát triển đô thị còn chậm. Theo số liệu rà soát của HĐND TP, qua 3 kỳ họp vừa qua, TP mới ban hành 42 trong tổng số 126 nghị quyết thuộc thẩm quyền riêng của HĐND TP. Kỳ họp thường lệ cuối năm dự kiến phải xem xét, ban hành 62 nghị quyết, gồm 41 nghị quyết mới và 21 nghị quyết còn tồn lại.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng chỉ ra tình trạng một số sở, ngành chỉ cử lãnh đạo cấp phòng tham dự các cuộc làm việc với các ban của HĐND TP. Có nội dung đã được trao đổi, thống nhất với các ban nhưng sau đó chưa được báo cáo đầy đủ đến ban giám đốc sở và lãnh đạo UBND TP. Việc thông tin thiếu thông suốt dẫn đến tình trạng gần kỳ họp lại phải rút nghị quyết, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

"Vẫn sẽ phải có tổ chức một kỳ họp vào quý I/2027. Kỳ họp đó theo UBND cũng đã đăng ký là còn khoảng 21 nghị quyết nữa. Cho tới khoảng cuối quý I/2027 chúng ta mới hoàn chỉnh theo tiến độ đã đăng ký. Nhưng với tiến độ thực tế đang diễn ra như thế này, chúng tôi sợ rằng tới quý I/2027 chúng ta vẫn chưa hoàn thành được việc ban hành các nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị", Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nói.

Gắn tiến độ với KPI, yêu cầu lãnh đạo sở trực tiếp xử lý

Trao đổi tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng một trong những nguyên nhân là giám đốc một số sở, ngành chưa thực sự quyết liệt, còn giao cho cấp phó và các phòng, ban làm việc.

Ông cho biết đã giao Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường kiểm điểm, phê bình trách nhiệm lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Về phối hợp xử lý hồ sơ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu lãnh đạo sở trực tiếp làm việc với lãnh đạo các ban HĐND TP để tháo gỡ vướng mắc, thống nhất nội dung, hạn chế chậm trễ. Hai bên cần rút kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ hơn để phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu (ảnh: Hải Hòa)

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được giao Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường quán xuyến, chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai các văn bản và xác định đây là một chỉ tiêu KPI. Quá trình xây dựng văn bản phải cẩn trọng nhưng không cầu toàn; những nội dung đã rõ cần sớm ban hành để triển khai, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung qua thực tiễn.

Chủ tịch UBND TP đề nghị giám đốc các sở, ngành liên quan thực hiện đúng kế hoạch được giao, trước mắt là các nghị quyết trình HĐND TP tại kỳ họp tới; tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, đăng ký nhiều nhưng đến sát ngày trình lại rút lại.

TP.HCM đang gấp rút triển khai các nội dung của Luật Phát triển đô thị (ảnh minh họa: Hà An)

"Tôi cũng rất là chia sẻ với Giám đốc các sở, ngành là công việc khá là nhiều, để tập trung cho tăng trưởng hai con số là rất là nhiều. Tuy nhiên thì dù cho khối lượng thế nào chúng ta cũng phải cố gắng, đây là trách nhiệm. Và giao đồng chí Cường - Phó Chủ tịch sẽ chịu trách nhiệm về cái này, thực hiện hoàn thành theo kế hoạch của Ủy ban về triển khai các văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Phát triển đô thị.", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ hai tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả cụ thể.

“Mỗi ngày phải tạo thêm khối lượng, mỗi tuần phải tháo gỡ thêm điểm nghẽn, và mỗi tháng phải thêm kết quả để đóng góp cho sự tăng trưởng”, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu.