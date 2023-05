Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo giải quyết ngay bức xúc của nhân dân tại tiếp xúc cử tri

Chiều nay (8/5), Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị số 9 TP.HCM gồm các đại biểu: ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Cần Giờ quan tâm đến các vấn đề, như: tình hình lao động thất nghiệp đông, nhất là lĩnh vực xây dựng, đời sống khó khăn, cần có các giải pháp hỗ trợ. Đặc biệt, cử tri Cần Giờ quan tâm và có nhiều ý kiến về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc tách thửa, xây dựng nhà tạm, các vấn đề liên quan đến đất rừng, bất cập trong cơ sở hạ tầng, việc xây dựng kè đá chống sạt lở, xây dựng chợ…

Ngoài ra, theo các cử tri, hiện nay nhu cầu giao thông đi lại giữa huyện Cần Giờ với các địa phương khác là rất lớn trong khi hệ thống giao thông cầu, phà hiện chưa đáp ứng được. Do đó, cử tri đề nghị thành phố quan tâm đến việc nâng cấp hệ thống giao thông kết nối.

Cử tri Phạm Thị Thanh Tuyến, xã An Thới Đông kiến nghị cần nâng cấp phà An Thới Đông nối xã An Thới Đông (Cần Giờ) với xã Hiệp Phước (Nhà Bè).

"Phà qua lại hàng ngày công nhân buổi sáng đi rất đông. Hơn nữa, gười dân đi lại vào thành phố đi đường này gần hơn. Đoạn đường nhỏ nên cần phải mở rộng để xe tới lui thuận tiện và phà nâng cấp lớn, tải trọng nhiều hơn để an toàn khi người dân đi qua sông", cử tri nêu ý kiến.

Cử tri Phạm Thị Thanh Tuyến nêu ý kiến

Ngay tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Trương Tiến Triển cũng trả lời, giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo ông Triển, các ý kiến kiến nghị của cử tri là không mới nhưng là những vấn đề thực tiễn trên địa bàn và cũng là vấn đề mà lãnh đạo địa phương trăn trở, nắm, thấu hiểu và cũng đang giải quyết trong phạm vi thẩm quyền.

Thay mặt đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM rất mừng khi có nhiều ý kiến đóng góp cho xã, cho huyện rất hay, rất thiết thực như làm đường, kéo dài giờ hoạt động của phà, xây dựng chợ, trụ ATM…Điều này cho thấy người dân rất quan tâm đến sự phát triển của địa phương, của thành phố. Lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp thu, nghiên cứu lại tất cả các vấn đề để làm sao phục vụ tốt nhất cho người dân.

Cử tri Cần Giờ phát biểu

Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi cho rằng, qua ý kiến của cử tri cho thấy hiện còn rất nhiều tồn đọng, kéo dài khiến bà con bức xúc… chính quyền cần phải tập trung giải quyết.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị, ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường và đoàn ĐBQH ngồi lại, ghi nhận kỹ các vấn đề của cử tri. Từ nay đến hết tháng 6/2023, thành phố sẽ làm việc ráo riết với Cần Giờ để hệ thống lại tất cả các việc tồn đọng của địa phương, xác định việc gì cần xin ý kiến Trung ương, vấn đề thuộc về thành phố để có hướng tháo gỡ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM phát biểu tại buổi tiếp xúc

"Những vấn đề thuộc về quyền lợi chính đáng của bà con nếu có quy định thì giải quyết ngay, nếu chưa có quy định có thể xem xét được thì báo cáo lãnh đạo TP, bàn bạc với Cần Giờ để có hướng tháo gỡ cho bà con", ông Phan Văn Mãi yêu cầu./.