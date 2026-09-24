English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

Thứ Năm, 21:25, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Trung ương và các cháu thiếu nhi; đồng thời trao 50 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các bệnh nhi.

chu tich Uy ban trung uong mttq viet nam tang qua trung thu cho benh nhi hinh anh 1
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Ân cần thăm hỏi, động viên các cháu và gia đình, bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các bệnh nhi sớm bình phục, khỏe mạnh; các gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, động viên nhau, cùng các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn, trở thành điểm tựa vững chắc để các cháu có thêm niềm tin và nghị lực chiến thắng bệnh tật.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu nhi. Hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, sự quan tâm đó được thể hiện qua những phần quà, hoạt động thăm hỏi và tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

chu tich Uy ban trung uong mttq viet nam tang qua trung thu cho benh nhi hinh anh 2
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Trung ương và các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị bệnh viện tiếp tục chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các bệnh nhi; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu; từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại.

Đặc biệt, bệnh viện cần quan tâm những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng, tạo điều kiện để các cháu tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến, rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả chữa bệnh, sớm được xuất viện, trở về với gia đình và trường lớp.

chu tich Uy ban trung uong mttq viet nam tang qua trung thu cho benh nhi hinh anh 3
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi.

Đón nhận phần quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cha mẹ và các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi xúc động trước món quà ý nghĩa. Những suất quà Trung thu tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam đối với các bệnh nhi và gia đình, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững vàng chiến đấu với bệnh tật, sớm bình phục và đón Trung thu trọn vẹn bên gia đình.

Kim Thanh/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bà Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ Tôn vinh Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026
Bà Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ Tôn vinh Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026

VOV.VN - Sáng 9/6, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Lễ Tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu 2026. Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Bà Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ Tôn vinh Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026

Bà Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ Tôn vinh Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026

VOV.VN - Sáng 9/6, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Lễ Tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu 2026. Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới
Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội
Bà Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội

VOV.VN - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Thị Minh Hoài đã bỏ phiếu bầu cử tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội

Bà Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội

VOV.VN - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Thị Minh Hoài đã bỏ phiếu bầu cử tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội