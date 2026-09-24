Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

Tại đây, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Trung ương và các cháu thiếu nhi; đồng thời trao 50 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các bệnh nhi.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Ân cần thăm hỏi, động viên các cháu và gia đình, bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các bệnh nhi sớm bình phục, khỏe mạnh; các gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, động viên nhau, cùng các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn, trở thành điểm tựa vững chắc để các cháu có thêm niềm tin và nghị lực chiến thắng bệnh tật.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu nhi. Hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, sự quan tâm đó được thể hiện qua những phần quà, hoạt động thăm hỏi và tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Trung ương và các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị bệnh viện tiếp tục chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các bệnh nhi; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu; từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại.

Đặc biệt, bệnh viện cần quan tâm những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng, tạo điều kiện để các cháu tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến, rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả chữa bệnh, sớm được xuất viện, trở về với gia đình và trường lớp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi.

Đón nhận phần quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cha mẹ và các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi xúc động trước món quà ý nghĩa. Những suất quà Trung thu tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam đối với các bệnh nhi và gia đình, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững vàng chiến đấu với bệnh tật, sớm bình phục và đón Trung thu trọn vẹn bên gia đình.