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Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ Ba, 18:10, 03/11/2026
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VOV.VN - Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương có trưởng ban và một số phó trưởng ban, trong đó có phó trưởng ban kiêm nhiệm.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định số 658-QĐ/TW ngày 29/10/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo quyết định, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong các lĩnh vực tuyên giáo, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng là cơ quan định hướng về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Quyết định nêu rõ, Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược công tác tư tưởng; đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tư tưởng, định hướng nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng theo lĩnh vực được phân công; chủ trì hoặc tham gia xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực được phân công.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quảng bá Di sản Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước.

Chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn góp phần xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo...

Bên cạnh đó, quyết định nêu rõ các nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương về: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định; tham gia, phối hợp công tác…

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó có việc chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng và nhiệm vụ tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia và các cơ quan khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương có trưởng ban và một số phó trưởng ban, trong đó có phó trưởng ban kiêm nhiệm. Số lượng phó trưởng ban thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị.

Cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Vụ Lý luận chính trị; Vụ Tuyên truyền; Vụ Báo chí – Xuất bản; Vụ Văn hóa – Văn nghệ; Vụ Thông tin – Đối ngoại; Vụ Khoa giáo; Vụ Nghiên cứu dư luận xã hội; Vụ Địa phương; Vụ Tổng hợp; Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Văn phòng.

Quyết định số 658-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2026, thay thế Quyết định số 246-QĐ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

PV/VOV.VN
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