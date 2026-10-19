Chương trình hành động về thu hút, trọng dụng nhân tài

Chương trình hành động số 48-CTr/TW nhằm cụ thể hoá kết luận thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính đột phá, bảo đảm thực hiện hiệu quả; Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cả hệ thống chính trị và xã hội về thu hút và trọng dụng nhân tài; Xác định rõ các nhiệm vụ, chương trình, đề án quan trọng trong giai đoạn 2026 - 2030, rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và nguồn lực thực hiện; làm căn cứ để các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch của mình.

Nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác nhân tài: Các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, kiểm tra, giám sát công tác nhân tài; đưa phát triển nhân tài vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong phát hiện, giới thiệu, tiến cử nhân tài; huy động sự tham gia của cơ sở giáo dục, nghiên cứu, trí thức và doanh nghiệp; Phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, chuẩn mực con người Việt Nam trong phát triển nhân tài; đề cao trách nhiệm của mỗi nhân tài trong tự rèn luyện, giữ gìn uy tín nghề nghiệp và khát vọng cống hiến.

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tập trung nguồn lực thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn: Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, công tác nhân tài và các quy định có liên quan; tháo gỡ rào cản về tiêu chuẩn, độ tuổi, thâm niên, quy trình bổ nhiệm; Xác định, định kỳ cập nhật danh mục các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ chiến lược ưu tiên để thu hút và trọng dụng nhân tài; Xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở, linh hoạt gồm tiêu chí nền tảng chung và tiêu chí đặc thù theo từng nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực và loại nhiệm vụ; hoàn thiện chính sách ưu đãi về tiền lương, thuế, đất đai, nhà ở, nhất là ở miền núi, biên giới, hải đảo, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác nhân tài.

Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho thu hút và trọng dụng nhân tài; bố trí ngân sách nhà nước cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; địa phương tự chủ ngân sách được quyết định mức chi cao hơn; Hoàn thiện quy định về đặt hàng, khoán chi theo sản phẩm, kết quả; đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng hoá nguồn lực; ưu đãi thuế, tín dụng, hợp tác công tư; nâng tỉ trọng nguồn lực xã hội đầu tư cho nhân tài; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực sự trở thành một chủ thể quan trọng trong thu hút, trọng dụng nhân tài.

Hoàn thiện cơ chế điều phối, sử dụng và chia sẻ nguồn lực nhân tài trên phạm vi cả nước; đa dạng hoá phương thức huy động và sử dụng nhân tài thông qua hợp đồng chuyên gia, tư vấn, kiêm nhiệm, biệt phái, làm việc theo chương trình, dự án; Xây dựng, vận hành thống nhất, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống chỉ số quốc gia về nhân tài, cổng thông tin quốc gia về nhân tài và các nền tảng số quản trị nhân tài.

Đổi mới phương thức phát hiện, lựa chọn, trọng dụng và đánh giá nhân tài theo nhiệm vụ và kết quả: Rà soát, hoàn thiện cơ chế phát hiện, giới thiệu, tiến cử nhân tài; khuyến khích thu hút nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc; Lựa chọn và trọng dụng nhân tài theo yêu cầu nhiệm vụ chiến lược, bài toán lớn gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể; kịp thời điều chỉnh hoặc chấm dứt giao nhiệm vụ khi không đáp ứng yêu cầu; Đánh giá nhân tài trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, giá trị tạo ra và hiệu quả cống hiến; bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Chủ động tạo nguồn và phát triển nhân tài quốc gia: Xây dựng các chương trình tạo nguồn và phát triển nhân tài theo từng nhóm, ngành, lĩnh vực và giai đoạn, bảo đảm kế thừa, liên tục, dài hạn; chú trọng bồi dưỡng, nâng tầm chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân trẻ nổi trội; Xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tuyển chọn và đào tạo chuyên biệt học sinh, sinh viên có năng khiếu, năng lực nổi trội, nhất là trong khoa học cơ bản và các lĩnh vực mũi nhọn.

Tập trung đầu tư xây dựng, nâng tầm một số cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm đạt trình độ khu vực, quốc tế, làm nòng cốt đào tạo nhân tài quốc gia; Thiết lập cơ chế "Nhân tài dẫn dắt nhân tài", thực hiện chế độ cố vấn, hướng dẫn, trao đổi giữa chuyên gia đầu ngành với nhân tài trẻ.

Xây dựng văn hoá trọng dụng nhân tài, tạo lập môi trường và điều kiện để nhân tài phát huy năng lực, cống hiến và tạo giá trị: Xây dựng văn hoá trọng người thực tài, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, bảo vệ người dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Rà soát, hoàn thiện chính sách khen thưởng, tôn vinh nhân tài, bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất, gắn với hiệu quả cống hiến; Tổ chức các chương trình trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp với đội ngũ nhân tài.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nhân tài, nhất là những ngành, lĩnh vực mũi nhọn: Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo nhân tài; lựa chọn, cử nhà khoa học xuất sắc, tài năng trẻ đi đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở hàng đầu thế giới; Xây dựng và phát triển Mạng lưới nhân tài Việt Nam, kết nối nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực tham gia các mạng lưới, diễn đàn quốc tế; đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan về bảo vệ dữ liệu, bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ, quốc phòng, an ninh.

Chương trình giao nhiệm vụ cụ thể cho: Đảng uỷ Quốc hội; Đảng uỷ Chính phủ; Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các ban đảng Trung ương trong việc thực hiện chương trình hành động.