Tham dự chương trình có Uỷ viên Bộ Chính trị Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tham dự chương trình (Ảnh: Báo Nghệ An)

Chương trình Nghệ thuật gồm 2 phần: Phần 1 là màn biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an. Phần 2 là chương trình biểu diễn nghệ thuật với các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lực lượng Công an, do Đoàn ca múa nhạc CAND biểu diễn.

Mở đầu chương trình là những ca khúc “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; “Người là niềm tin tất thắng”; “Bài ca Hồ Chí Minh”… Tạo không khí thiêng liêng, ấm áp, khắc ghi và khẳng định 6 điều dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị.

Chương trình nghệ thuật Sáng mãi lời dạy của Bác giúp cho cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa khoa học và tầm quan trọng của Sáu Điều Bác Hồ dạy; phát huy bản chất, danh dự, truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng mai 11/3, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.