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Chuyến công tác của Thủ tướng: Chủ động định hình tương lai chung ASEAN

Thứ Bảy, 06:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Từ một thành viên tích cực tham gia, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nhân tố nòng cốt, chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và định hướng phát triển lớn của khu vực.

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, từ ngày 14-17/11/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila.

Đây là chuỗi sự kiện đối ngoại đa phương trọng điểm khép lại năm Chủ tịch ASEAN đầy dấu ấn của Philippines, diễn ra vào thời điểm bản lề khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị liên quan diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Trong dòng chảy đầy biến động ấy, Đông Nam Á tiếp tục duy trì được môi trường hòa bình, ổn định tương đối và khẳng định vị thế là một “điểm sáng” tăng trưởng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Philippines với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, ASEAN trong năm 2026 đã kiên định củng cố hòa bình và an ninh, thúc đẩy các hành lang thịnh vượng và đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Việc thông qua và bắt đầu triển khai các văn kiện chiến lược hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hoàn tất đàm phán Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA), nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), cũng như kiện toàn thể chế sau khi kết nạp Timor-Leste đã minh chứng cho sức sống bền bỉ và khả năng thích ứng linh hoạt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Sự tham dự đông đủ của lãnh đạo các nước đối tác chủ chốt và Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Philippines lần này một lần nữa khẳng định sự coi trọng, ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm không thể thay thế của ASEAN.

Nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ đồng hành cùng mái nhà chung Đông Nam Á kể từ năm 1995, Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Từ một thành viên tích cực tham gia, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nhân tố nòng cốt, chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và định hướng phát triển lớn của khu vực. Dấu ấn của Việt Nam thể hiện rõ nét qua những đóng góp thực chất nhằm củng cố đoàn kết nội khối, giữ vững nguyên tắc đồng thuận, thượng tôn luật pháp quốc tế và nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược của Hiệp hội.

Tiếp nối những đề xuất mang tính chiến lược tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 vào tháng 5/2026, sáng kiến của Việt Nam về nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm họa khẩn cấp dự kiến sẽ là một trong những văn kiện quan trọng được thông qua, góp phần thiết thực bảo vệ sự an toàn của người dân trong khu vực.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng lần này mang theo thông điệp về một Việt Nam đổi mới, năng động, phát triển, tự cường và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chung. Trên tinh thần “chủ động, tích cực và trách nhiệm”, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham gia tất cả các phiên họp của ASEAN cũng như các hội nghị với các đối tác.

Tại hội nghị, Thủ tướng sẽ cùng lãnh đạo các nước chia sẻ tầm nhìn, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm khơi thông các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và xây dựng chuỗi cung ứng tự cường.

Đồng thời, chuyến công tác cũng là dịp quan trọng để Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác nhiều mặt với nước chủ nhà Philippines, các nước thành viên ASEAN cùng các đối tác chiến lược toàn diện, tranh thủ tối đa nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lại Hoa/VOV
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