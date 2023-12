Chuyến công tác của Thủ tướng và 21 văn kiện hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, UAE

Tối 3/12, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn lãnh đạo Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau 5 ngày hoạt động liên tục, hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết: “Chuyến thăm mang lại những kết quả rất cụ thể khi đã ký kết được 21 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Đặc biệt đối với Hội nghị COP28, Việt Nam được các nước coi là một hình mẫu của việc đưa ra cam kết và quyết tâm triển khai thực hiện các cam kết đó. Thủ tướng Chính phủ đã đề cập đến 12 biện pháp cụ thể mà Việt Nam đã triển khai kể từ COP26 đến nay. Tất cả lãnh đạo cấp cao các nước trong tiếp xúc cũng như tại các hội nghị, tọa đàm đều nêu Việt Nam như là một hình mẫu của việc triển khai các cam kết đó”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới (COP28)

Đặc biệt, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới, Thủ tướng nhấn mạnh, hệ thống khí hậu toàn cầu gần đến giới hạn đỏ, tuy nhiên sau 14 năm, chúng ta vẫn chưa đạt được cam kết 100 tỉ USD mỗi năm cho các hành động về biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện là chìa khoá để củng cố lòng tin giữa các quốc gia và khai thông bế tắc trong đàm phán về biến đổi khí hậu. Đồng thời Thủ tướng đã đưa ra các giải pháp để khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Các quốc gia phát triển phải tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển, nhất là nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh và hoàn thiện thể chế thị trường hiện đại, phù hợp, hiệu quả với từng quốc gia. Ngược lại, các quốc gia đang phát triển, chậm phát triển phải nỗ lực hơn nữa không bị động, không trông chờ, không ỉ lại mà phải nâng cao năng lực, tự cường, tự chủ, tự vươn lên với tinh thần không ai làm tốt cho mình hơn chính bản thân mình. Tuy nhiên, cũng cần bảo đảm công bằng, công lý về chống biến đổi khí hậu. Điều đó đồng nghĩa với đảm bảo tự chủ và an ninh năng lượng quốc gia, khả năng tiếp cận năng lượng sạch với chi phí phù hợp, hiệu quả cho mọi doanh nghiệp, người dân và với mỗi quốc gia”.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới COP28

Cùng với việc đưa ra kế hoạch hành động cụ thể tại COP28, Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã công bố Kế hoạch huy động nguồn lực cho thực hiện Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), tinh thần “nói là làm” của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm cao và cam kết ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế.

Về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, Đoàn đã tiến hành nhiều hoạt động hết sức đa dạng, phong phú, toàn diện, hiệu quả, tranh thủ tối đa dịp này để gặp gỡ, tiếp xúc nhiều đối tác quốc tế; qua đó thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước, đồng thời góp phần thúc đẩy giải quyết các quan tâm và lợi ích Việt Nam, tháo gỡ, xử lý một số tồn tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố Kế hoạch huy động nguồn lực cho thực hiện Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)

Tại các cuộc gặp, các đối tác đều đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế -xã hội của Việt Nam, thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói tích cực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế.

Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende cho biết: “Chúng tôi khá lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới và rất vui mừng khi thảo luận về những cách thức phát triển với những đối tác như vậy. Hiện nay nền kinh tế số đang chiếm khoảng 50% nền kinh tế toàn cầu và tăng trưởng nhanh 2.5 lần so với toàn bộ các ngành nghề khác. Do đó Việt Nam cũng cần có sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó là sự phát triển ngành dịch vụ, du lịch. Việt Nam đang có một vị trí tốt để phát triển nhưng vẫn cần tiếp tục đổi mới để có sự chuẩn bị tốt nhất cho sự phát triển nền kinh tế số nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và có các trung tâm nghiên cứu, đây là các yếu tố then chốt cho việc tăng cường khả năng cạnh tranh trong tương lai".

Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã được diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ do Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Zilmaz chủ trì

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào thời điểm hết sức ý nghĩa với cả Việt Nam và bạn: kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ (1978 - 2023) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE (1993 - 2023); đồng thời hai bên đều mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương sao cho tương xứng với tiềm năng.

Trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hơn 20 hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ và 30 hoạt động ở UAE với các nội dung thực chất, hình thức phong phú, đạt được các kết quả rất cụ thể cả về song phương và đa phương.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc hội đàm, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất, bao gồm Tổng thống, Phó Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội, tiếp các Bộ trưởng phụ trách kinh tế, tài chính, công nghiệp, công nghệ; tập trung trao đổi đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất về nhiều biện pháp quan trọng, mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện nữa hai nước, trong đó phải kể đến việc thúc đẩy sớm mở Tổng Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực và nông sản của mỗi nước, hướng đến sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 4 - 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Zilmaz

Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã lần đầu tiên trao đổi về khả năng nâng cấp quan hệ hai nước lên một khuôn khổ đối tác mới để tạo điều kiện đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đây là bước đột phá mạnh mẽ về cơ chế hợp tác, thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo hai bên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho biết: “Tôi rất vui mừng với chuyến thăm của ngài Thủ tướng và tôi cho rằng đây là cơ hội để chúng ta nâng cấp mối quan hệ chúng ta lên thành mối quan hệ đối tác toàn diện, đồng thời thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại đầu tư. Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng và chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ quan trọng của hai quốc gia sẽ phát triển trong thời gian tới. Mỗi quốc gia chúng ta có những đặc điểm địa lý khác nhau và các động lực phát triển khác nhau, và tôi hy vọng điều đó sẽ là nền tảng cho việc hợp tác phát triển kinh tế giữa hai quốc gia”.

Tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo UAE đã nhất trí một số biện pháp cụ thể, mang tính đột phá, nhằm thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước như đẩy nhanh đàm phán và sớm ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện (CEPA), sớm nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD trong những năm tới; UAE tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal, thúc đẩy hợp tác về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng trung tâm tài chính, thể thao… Lãnh đạo cấp cao UAE hoan nghênh hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn và đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong năm 2023, góp phần tạo ra những xung lực mới để đưa quan hệ song phương Việt Nam - UAE lên tầm cao mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE

Mặc dù lịch trình dày đặc nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại hai nước tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng cộng đồng người Việt tại nước sở tại đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương đất nước.

Chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị COP 28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân có ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu; khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế; vừa củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, phát đi thông điệp về cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của một Việt Nam hòa hiếu, chân thành, tin cậy, sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi, xây dựng môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định với các nước.