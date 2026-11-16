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Chuyên gia Trung Quốc: Các bên đặt nhiều kỳ vọng vào APEC Việt Nam 2027

Thứ Hai, 05:30, 16/11/2026
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VOV.VN - GS.Triệu Vệ Hoa nhấn mạnh việc trở thành chủ nhà APEC trong năm tới đã cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Là chuyên gia kỳ cựu đã có khoảng 20 năm nghiên cứu và thường xuyên sang Việt Nam, GS.Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) đặt nhiều kỳ vọng vào Năm APEC 2027. 

Phóng viên: Theo ông, là địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2026, Thâm Quyến muốn truyền tải thông điệp gì tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương?

GS Triệu Vệ Hoa: Thâm Quyến là tuyến đầu của cải cách mở cửa ở Trung Quốc. Đây là địa phương thực hiện các chính sách cải cách đầu tiên. Chúng tôi chọn Thâm Quyến để tổ chức hội nghị, nhất là trong bối cảnh cục diện quốc tế hết sức phức tạp như hiện nay, nhằm thể hiện mong muốn cùng các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương thúc đẩy phát triển và thịnh vượng chung. Chúng tôi cũng hy vọng thông qua việc tổ chức hội nghị tại Thâm Quyến, có thể xây dựng một cơ chế thương mại quốc tế công bằng hơn.

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Giáo sư Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc).

Phóng viên: Ông kỳ vọng gì đối với Năm APEC 2027 tại Việt Nam?

GS Triệu Vệ Hoa: Hội nghị APEC năm nay tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc, năm sau sẽ diễn ra tại Phú Quốc của Việt Nam.

Việc đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 cho thấy sự nâng cao đáng kể về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các bên đều rất kỳ vọng vào Việt Nam. Tôi tin rằng, Việt Nam có thể làm tốt vai trò của mình với tư cách là chủ nhà APEC, bởi các bạn luôn kiên định theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ.

Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng, hội nghị sẽ mang lại những thách thức. Các quốc gia có những kỳ vọng khác nhau đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh vô cùng phức tạp hiện nay. Nếu xử lý tốt điều này, Việt Nam sẽ có thể tạo dựng được hình ảnh quốc tế ngày càng đi lên.

APEC quy tụ các cường quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và thực tế nhiều quốc gia trong khu vực cũng là những cường quốc trên thế giới. Việc Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC, sẽ cho thấy sự chín chắn của ngoại giao Việt Nam và vị thế quốc tế không ngừng nâng cao của đất nước các bạn.

Trong những năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng trở nên gắn bó. Tôi hy vọng, thông qua việc tiếp nối tổ chức Năm APEC, hai nước có thể trao đổi kinh nghiệm, phối hợp cùng nhau để thúc đẩy các quy tắc thương mại quốc tế phát triển theo hướng công bằng hơn.

Phóng viên: Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Theo ông, hai nước còn tiềm năng hợp tác lớn trong những lĩnh vực nào?

Giáo sư Triệu Vệ Hoa: Trung Quốc và Việt Nam có tính bổ trợ rất cao. Hai bên đều đang tích cực tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa, internet thế hệ mới, công nghệ sinh học, năng lượng mới, mạng vạn vật kết nối và sản xuất thông minh, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, hai bên đều có tiềm năng hợp tác rất lớn. Đặc biệt, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4 năm nay, chúng ta đã đạt được một số thỏa thuận về kết nối đường sắt.

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Giáo sư Triệu Vệ Hoa trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV tại Trung Quốc.

Tôi cho rằng, trong những lĩnh vực này, cùng với điện hạt nhân, hai bên đều có tiềm năng và không gian hợp tác rộng mở. Bởi kinh tế Việt Nam hiện đã bước vào giai đoạn cất cánh, nhu cầu về năng lượng tăng cao. Trong khi đó, Trung Quốc có lợi thế lớn về cơ sở hạ tầng và năng lượng. Do vậy, tiềm năng rất lớn.

Phóng viên: Xin cảm ơn giáo sư!

Bích Thuận-Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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