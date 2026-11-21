Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác, tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Trao đổi với phóng viên VOV về kết quả chuyến công tác, Giáo sư Đào Nhất Đào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu "Vành đai và Con đường", Đại học Thâm Quyến - người đã có dịp làm việc và tọa đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trong khuôn khổ chuyến công tác, cho rằng đây là một chuyến thăm "định hướng chính trị, tiếp nối chương trình nghị sự, kết nối công nghiệp" ba trong một và kết quả không chỉ dừng lại ở việc ký kết các văn kiện.

Giáo sư Đào Nhất Đào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu "Vành đai và Con đường", Đại học Thâm Quyến. Ảnh: Trung Kiên

Quan điểm về "ba chuyển dịch lớn" sắc bén

Giáo sư Đào Nhất Đào nhấn mạnh, chuyến công tác một lần nữa khẳng định vị thế chiến lược của quan hệ Việt - Trung, khi ngay trong ngày đầu đến Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại đây, ông mong muốn hai bên tăng cường trao đổi cấp cao, xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế-thương mại, dành ưu tiên cao cho kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, đẩy mạnh hợp tác hạ tầng năng lượng chiến lược và tiếp tục tạo chuyển biến thực chất về hợp tác đào tạo nhân lực.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần "tiếp nối việc làm tốt vai trò chủ nhà APEC trong năm nay và năm tới, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương". Theo bà, phát biểu này đã đưa mối quan hệ song phương vào chương trình nghị sự khu vực, mang ý nghĩa quan trọng hơn những thỏa thuận kinh tế thương mại thông thường.

Bà cũng đánh giá cao những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đưa ra nhận định về các nền kinh tế đang phát triển trong bối cảnh đa phương. Ông đã nêu ra "ba chuyển dịch lớn", bao gồm sự tồn tại thường xuyên, liên tục và đồng thời của hàng loạt khủng hoảng tạo nên trạng thái bất ổn, bất định thường trực, bào mòn sức chống chịu của các nền kinh tế và xói mòn lòng tin giữa các quốc gia; sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội; sự tới hạn của mô hình tăng trưởng truyền thống cùng với gia tăng bất bình đẳng xã hội làm suy giảm niềm tin của người dân vào các thiết chế công và các định chế quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đưa ra 3 định hướng chiến lược mà APEC cần thúc đẩy, bao gồm: tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới; lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC ngày 18/11, đã trình bày rất sắc bén quan điểm về "ba chuyển dịch lớn". Từ đó, ông đưa ra ba đề xuất, đồng thời nhấn mạnh "APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở, xây dựng, là nhịp cầu để các bên hóa giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất". Tôi cho rằng, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và chức năng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bị cản trở, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa sâu sắc, bởi điều mà những quốc gia tầm trung đang cần nhất chính là ‘không gian có thể đối thoại’ như vậy", Giáo sư Đào Nhất Đào cho biết.

Giáo sư Đào Nhất Đào (hàng ngồi thứ tư từ trái sang) chụp ảnh cùng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc khi ông đến thăm, làm việc tại Đại học Thâm Quyến và dự Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về đào tạo nhân tài và quản trị công Việt Nam - Trung Quốc ngày 18/11. Ảnh: Trung Kiên

Cam kết tiếp nối và thái độ trách nhiệm của Việt Nam với Năm APEC 2027

Đề cập đến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, Giáo sư Đào Nhất Đào cho rằng, bài phát biểu đã thể hiện sự kế thừa và thái độ đầy trách nhiệm của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện APEC trong năm sau.

Theo bà, bài phát biểu đã khẳng định thành quả và cam kết tiếp nối. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hội nghị Thâm Quyến đã tiếp thêm động lực cho tiến trình liên kết kinh tế và phát triển của Châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cam kết với vai trò chủ nhà tiếp theo, Việt Nam sẽ triển khai các kết quả của Năm APEC Trung Quốc 2026, tiếp tục thúc đẩy hợp tác khu vực đạt được những bước phát triển lớn hơn.

Bà nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất chủ đề Năm APEC 2027 là "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung", cũng như đề xuất ba ưu tiên lớn gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực và nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân, đã gắn kết tốt với bốn trụ cột "Tăng cường kinh tế - thương mại, nâng cấp kết nối, xây dựng sáng tạo, củng cố phát triển" của Trung Quốc, cho thấy Việt Nam sẵn sàng dựa trên các kết quả Năm APEC 2026 đưa vào những mối quan tâm riêng của mình.

Bà cũng đánh giá, bài phát biểu đã cho thấy thái độ thực tế và trách nhiệm của Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam cam kết sẽ "là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu". Theo bà, việc Việt Nam lần thứ 3 đăng cai APEC (Hà Nội 2006, Đà Nẵng 2017) cũng thể hiện sự tích cực của Việt Nam trong hợp tác khu vực.

"Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất thực tế và tích cực, vừa thể hiện sự công nhận và tôn trọng cơ chế đa phương APEC, vừa cho thấy mong muốn chiến lược của Việt Nam trong việc nâng cao tầm ảnh hưởng quốc tế và làm sâu sắc hơn hợp tác khu vực khi trở thành chủ nhà. Trung Quốc và Việt Nam liên tiếp hai năm làm chủ nhà APEC, điều này có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương và duy trì mở cửa, hợp tác khu vực", Giáo sư Đào Nhất Đào cho biết.

Hợp tác song phương thực chất, cụ thể

Về hợp tác Việt - Trung, Giáo sư Đào Nhất Đào cho rằng, trong các cuộc làm việc song phương tại Thâm Quyến, hai nước đã tiến hành kết nối thực chất và có những bước triển khai cụ thể.

"Tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: "Rất hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc sớm đến Việt Nam", đồng thời đề cập 4 hướng: trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot và hệ thống tự chủ. Trước các gian hàng, ông hỏi liệu ô tô bay có phù hợp với địa hình đồi núi, hải đảo ở Việt Nam không? Robot hình người có thể vào nhà máy không? Điều này cho thấy Việt Nam cần dây chuyền sản xuất, chứ không chỉ là sản phẩm. Tại đây, các tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp hai bên đã trao đổi 16 biên bản ghi nhớ hợp tác và công bố 4 nhiệm vụ nghiên cứu chung", Giáo sư Đào Nhất Đào nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu trưng bày công nghệ của các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước Việt - Trung ngày 17/11. Ảnh: Trung Kiên

Theo Giáo sư Đào Nhất Đào, việc đem hợp tác kết nối công nghệ Việt - Trung đến Thâm Quyến, đã làm nổi bật tầm quan trọng của hợp tác đổi mới công nghiệp giữa hai bên. Bà nhấn mạnh, tiềm năng và cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ Việt - Trung thể hiện qua 3 khía cạnh, trong đó hợp tác chuỗi công nghiệp là thực tế nhất, kết nối các tình huống ứng dụng là tiềm năng nhất, mở rộng mạng lưới nhân tài và đổi mới là cấp bách nhất.

Về hợp tác chuỗi công nghiệp, bà cho rằng, ngành sản xuất của Việt Nam đang tiếp nhận chuyển dịch năng lực sản xuất trong khu vực, tỷ lệ nội địa hóa tiếp tục gia tăng. Các doanh nghiệp Trung Quốc có kinh nghiệm tích lũy về công nghệ, linh kiện và kỹ thuật, trong khi Việt Nam có lợi thế về chi phí lao động, vị trí và thị trường xuất khẩu.

Hai bên có thể hình thành sự phân công theo chuỗi trong các khâu như lắp ráp điện tử, cung ứng phụ kiện, thiết bị năng lượng mới, số hóa logistics xuyên biên giới, để công nghệ triển khai cùng với dự án công nghiệp thay vì chỉ đơn thuần chuyển giao công nghệ.

Trong khi đó, hai nước đang đối mặt với nhiều vấn đề phát triển tương tự, như năng lượng xanh, phát triển bền vững khu vực ven biển, thương mại số, đô thị thông minh, phòng chống thiên tai, nâng cấp chế biến nông sản và thủy sản. Đây là những lĩnh vực mà khả năng công nghệ của các công ty Thâm Quyến có thể phù hợp, trong khi nhu cầu của Việt Nam đang tăng lên. Hai bên có thể dễ dàng triển khai các dự án hợp tác và mô hình thí điểm.

Bà cũng cho rằng, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, không nên chỉ dừng lại ở việc nhập thiết bị và sản phẩm, mà nên bao gồm cả việc thành lập phòng thí nghiệm chung, trung tâm nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, đào tạo kỹ sư chung, thực tập hai chiều và trao đổi kỹ thuật.

Bà nhấn mạnh, Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ và đội ngũ trường đại học đang phát triển, Trung Quốc có kinh nghiệm triển khai kỹ thuật, việc hai bên cùng đào tạo nhân lực đa năng vừa hiểu công nghệ vừa nắm rõ thị trường và quy định của cả hai nước sẽ là tài sản lâu dài quý giá cho hợp tác song phương.

Là chuyên gia tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi học thuật với Việt Nam trong nhiều năm qua, bà mong muốn Đại học Thâm Quyến sẽ tiếp tục là cầu nối giao lưu giữa giới nghiên cứu hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và sự thành công của Năm APEC Việt Nam 2027.

Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 VOV.VN - Sáng 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã diễn ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.