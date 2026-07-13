Chuyển mạnh từ tư duy quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người

Chiều nay (13/7), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

Theo báo cáo, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam đã nỗ lực quản lý tốt, nâng cao hiệu quả công tác giam giữ, thi hành án phạt tù; bảo đảm an ninh, an toàn tại 54 trại giam với 178 phân trại với hơn 193 nghìn phạm nhân với nhiều đối tượng rất phức tạp.

Bên cạnh đó, các lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam còn làm tốt công tác tham mưu, thực hiện công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xét giảm chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, điển hình là công tác đặc xá những năm gần đây, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

Trong 3 đợt đặc xá trong 2 năm 2025 - 2026 với hơn 32.032 người đặc xá, song tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất nhỏ (0,06%), thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội ta, đồng thời thể hiện rõ kết quả trong cải tạo, giáo dục của phạm nhân.

Đặc biệt, các lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng mô hình trại giam thông minh, hiện đại, nhân văn, bước đầu chuyển đổi số, chuyển trạng thái công tác của lực lượng hòa trong xu thế, dòng chảy chung của đất nước và lực lượng Công an nhân dân.

Định hình được khung kiến trúc dữ liệu cơ bản, xác định được cơ sở dữ liệu cốt lõi, nhất là cơ sở dữ liệu phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng bảo đảm đạt 6/6 tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và mô hình trại giam thông minh đã có các tiêu chí, được thuyết minh, mô hình hóa và triển khai cấu phần xây dựng tại Trại giam Hoàng Tiến...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Chúc mừng những thành tích nổi bật mà lực lượng cảnh sát, quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng, phải thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý, giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn những mặt chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nhiệm vụ phía trước còn rất lớn, yêu cầu rất cao để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, nền quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả và một xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 6 định hướng lớn, trong đó, phải đổi mới căn bản tư duy về thi hành án hình sự và công tác quản lý giáo dục đào tạo, nhận thức đầy đủ công tác thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có vị trí quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia và trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền và trong sự phát triển của đất nước; phải vượt ra khỏi tư duy quản lý trong phạm vi buồng giam, khu giam, trại giam.

Công tác của Cục phải liên thông với toàn bộ quá trình tố tụng hình sự với quản lý dân cư, quản lý xã hội với công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm với giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an sinh xã hội và phát triển con người; quản lý chặt chẽ đầu vào và tổ chức tốt quá trình giáo dục, cải tạo, chuẩn bị chu đáo đầu ra, chuyển mạnh từ tư duy quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người.

“Phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, các cơ sở giam giữ chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và quyền con người, quyền công dân theo quy định. Đây là yêu cầu số một, là nền tảng, mọi nhiệm vụ không được để xảy ra bị động, bất ngờ, không để hình thành các điểm nóng, không để tội phạm móc nối, chỉ đạo hoạt động bên ngoài, không để vật cấm ma túy, thiết bị liên lạc trái phép, xâm nhập vào cơ sở giam giữ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Dự cuộc làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các đại biểu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, an toàn không chỉ là tường rào, khóa cửa, vọng gác mà còn là an toàn về chính trị, tư tưởng, dữ liệu, quy trình cán bộ, môi trường và y tế. Một sơ hở nhỏ trong môi trường này có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Vì vậy, phải quản lý bằng kỷ luật nghiêm, quy trình chặt, công nghệ hiện đại và trách nhiệm cá nhân rõ ràng; công tác quản lý giam giữ về thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quyền con người, quyền công dân và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Đồng thời, chủ động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về chính sách hình sự, nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta không né tránh những vấn đề còn hạn chế, phải chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, gắn chặt công tác thi hành án hình sự với phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và xây dựng xã hội an toàn từ gốc, coi các cơ sở giam giữ là một địa bàn nghiệp vụ đặc biệt, nơi có thể nghiên cứu sâu về nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn phạm tội, nhận diện xu hướng mới của tội phạm, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra, đấu tranh qua từng vụ án, từng nhóm phạm nhân; phải phân tích được những khoảng trống trong quản lý nhà nước, những vấn đề xã hội phát sinh, những nguyên nhân dẫn đến con người phạm tội để kiến nghị những biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Yêu cầu phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản lý trại giam hiện đại, thông minh, an toàn và nhân văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đồng bộ từ con người đến cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ quản lý.

Đồng thời thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thi hành án hình sự, quản lý, giam giữ, giáo dục bắt buộc, giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời cũng giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội.