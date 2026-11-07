Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa

Nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, lãnh đạo tỉnh Kanagawa kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác văn hóa - nghệ thuật với Việt Nam. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Nhật Bản phỏng vấn Thống đốc Kuroiwa Yuji xung quanh nội dung này.

Ông Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

PV: Trước tiên, xin cám ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Xin ông điểm lại những điểm nhấn trong hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa – nghệ thuật giữa Kanagawa và Việt Nam trong thời gian qua.

Thống đốc Kuroiwa: Chúng tôi đã tổ chức sự kiện "Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa" từ năm 2015, và năm nay đánh dấu lần thứ 10 sự kiện này được diễn ra. Bên cạnh đó, từ năm 2018, chúng tôi cũng tổ chức "Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam", và vào tháng 11 năm nay, sự kiện này sẽ bước sang lần thứ 7. Trong quá trình duy trì các hoạt động giao lưu này, cách đây 3 năm, tác phẩm opera mang tên "Anio Hime" (Công nữ Anio) đã được ra đời. Tác phẩm này kể về câu chuyện tình yêu giữa một nàng công chúa ở Hội An và một thương nhân đến từ Nagasaki cách đây 400 năm.

Vì đây được xem là khởi nguồn cho mối quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam, nên tác phẩm đã được xây dựng như một vở opera kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Việt. Sau khi xem tác phẩm đó, tôi đã nảy ra ý định chuyển thể nó thành một vở nhạc kịch. Sau 3 năm chuẩn bị, vào tháng 9 vừa qua, vở nhạc kịch "Anio Hime" đã được công diễn 22 lần tại Nhà hát Nghệ thuật Kanagawa. Dự kiến vào tháng 3 năm tới, vở nhạc kịch này sẽ được trình diễn tại Hà Nội.

PV: Tới đây, Kanagawa có dự định gì nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa – nghệ thuật với Việt Nam, thưa Thống đốc?

Thống đốc Kuroiwa: Chúng tôi đã và đang duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa thông qua các vở nhạc kịch sân khấu. Điện ảnh là lĩnh vực mà chúng tôi chưa từng tham gia, nhưng thông qua một số ý kiến từ các hội thảo, tôi đã nhận thấy tiềm năng to lớn để hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh, dưới nhiều hình thức khác nhau. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam hiện đang rất tốt đẹp, và cũng có rất nhiều người Nhật mong muốn được đến thăm Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, nếu điện ảnh được đưa vào, chẳng hạn như thông qua các hoạt động quay phim tại hiện trường, thì chắc chắn sẽ có nhiều người muốn đến tận nơi diễn ra quá trình quay phim đó. Nếu khán giả đồng cảm với cốt chuyện, thì sẽ nảy sinh mong muốn trực tiếp ghé thăm những địa điểm trong phim. Vì vậy, tôi cảm nhận rõ một tiềm năng là bên cạnh giao lưu văn hóa, hoạt động này còn có thể thúc đẩy giao lưu du lịch. Mặc dù chưa có hình dung cụ thể về các dự án chi tiết, nhưng tôi thực sự cảm nhận được những khả năng to lớn này.

PV: Sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm Nhật Bản, trong đó có kế hoạch ghé thăm tỉnh Kanagawa. Ông cảm nhận như thế nào về chuyến thăm này, thưa ông?

Thống đốc Kuroiwa: Khi tôi đến Hà Nội vào tháng 11 năm ngoái, tôi đã có dịp gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cuộc trò chuyện dự kiến kéo dài 30 phút, nhưng thực tế đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Khi đó, tôi có nhắc đến vở nhạc kịch "Anio-hime", Tổng Bí thư Tô Lâm đã tỏ ra vô cùng quan tâm và ngay lập tức quyết định rằng vở nhạc kịch này sẽ được công diễn tại Hà Nội vào tháng 3 năm sau.

Qua đó, tôi nhận thấy Tổng Bí thư Tô Lâm là người rất am hiểu và sâu sắc về văn hóa - nghệ thuật. Vì vậy, khi biết ông sắp sang thăm Nhật Bản, tôi đã ngỏ lời mời ông ghé thăm tỉnh Kanagawa và ông đã đồng ý với đề nghị đó. Tôi thực sự cảm thấy rất vui mừng. Tỉnh Kanagawa sẽ dành một sự chào đón nồng nhiệt nhất đối với Tổng Bí thư. Tôi cũng thực sự ấn tượng khi biết rằng Phu nhân Tổng bí thư cũng sẽ cùng đi. Theo nguyện vọng từ phía Phu nhân, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức một triển lãm điêu khắc Nhật Bản - Việt Nam.

Chúng tôi sẽ sử dụng một hội trường mang phong cách cổ điển tại tòa nhà chính quyền tỉnh Kanagawa để làm nơi trưng bày các tác phẩm này. Ngoài ra, phía Việt Nam cũng mong muốn tổ chức một buổi hòa nhạc, chúng tôi đã tìm kiếm một hội trường phù hợp để thực hiện chương trình hòa nhạc chung giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chúng tôi rất mong muốn được đón tiếp một cách chu đáo nhất thông qua những hoạt động này.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thống đốc!