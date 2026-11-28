Tại cuộc họp báo thông báo kết quả hai Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, các nhà lãnh đạo đã có những trao đổi sâu rộng, thực chất về định hướng ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai nhằm tạo bước chuyển mới cho các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, các nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả hợp tác mà CLMV-12 và ACMECS-11 đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực sông Mekong. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động, hai cơ chế tiếp tục được xác định có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế, tăng cường quan hệ giữa các nước thành viên và bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo kết quả hai hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11.

Kết nối hạ tầng, thúc đẩy kinh tế số

Tại Hội nghị cấp cao CLMV-12 với chủ đề "Kết nối Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng", các nhà lãnh đạo thống nhất xác định kết nối là ưu tiên xuyên suốt trong giai đoạn 2027-2028 và những năm tiếp theo. Trọng tâm là tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và hướng tới mục tiêu đưa CLMV trở thành trung tâm logistics của khu vực.

Để hiện thực hóa định hướng này, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động thương mại, nhất là các vướng mắc về thủ tục hải quan và chi phí logistics. Đây được xem là những vấn đề thiết thực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp các nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng và hoạt động kinh tế xuyên biên giới.

Bên cạnh kết nối hạ tầng, chuyển đổi số cũng được xác định là động lực quan trọng để mở rộng không gian hợp tác. Các nước nhất trí thúc đẩy kết nối số, ứng dụng mô hình cửa khẩu thông minh, phát triển các hình thức hợp tác kinh tế qua biên giới và tăng cường liên kết các chuỗi công nghiệp.

Đáng chú ý, hội nghị đã thông qua hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất. Sáng kiến thứ nhất là hình thành mạng lưới cảng cạn giữa bốn nước CLMV, góp phần kết nối các đầu mối giao thông, cửa khẩu, cảng biển và sân bay, qua đó nâng cao hiệu quả vận tải và logistics. Sáng kiến thứ hai là xây dựng hành trình di sản bốn nước CLMV, kết nối các điểm đến có giá trị văn hóa, lịch sử nổi bật như Bagan, Luang Prabang, Tràng An và Angkor, nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch và gia tăng sức hấp dẫn của các điểm đến trong khu vực.

Hội nghị cũng hoan nghênh Chương trình học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, với định hướng mở rộng đào tạo bằng tiếng Anh và đào tạo sau đại học. Những sáng kiến này được đánh giá có tính thiết thực, góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, đồng thời tăng cường kết nối giữa người dân và các nền kinh tế trong tiểu vùng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi họp báo.

Hướng tới ACMECS thông minh và bền vững

Đối với Hội nghị cấp cao ACMECS-11, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế này như một khuôn khổ hợp tác tiểu vùng quan trọng, góp phần bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Hội nghị thống nhất định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế số, hướng tới xây dựng một ACMECS thông minh và bền vững. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm kết nối hạ tầng, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, bảo vệ môi trường, hợp tác quản lý nguồn nước và kiểm soát ô nhiễm không khí.

Đây đều là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu phát triển bền vững khu vực châu thổ sông Mekong, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Viêng Chăn (Vientiane), các điều khoản tham chiếu và bản tóm tắt kết quả rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, việc Việt Nam phối hợp với các nước thành viên tổ chức thành công hai hội nghị tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời thể hiện mong muốn đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của khu vực và quốc tế.

"Việt Nam mong muốn cùng các quốc gia phát huy vai trò của những cơ chế hợp tác tiểu vùng, tăng cường gắn kết kinh tế trong ASEAN, nhất là tại khu vực Mekong, đưa hợp tác trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao khả năng ứng phó với những thách thức chung", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Kết thúc các hội nghị, Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch cơ chế CLMV cho Campuchia; Myanmar chuyển giao vai trò Chủ tịch ACMECS cho Thái Lan.