Cơ cấu tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Theo quyết định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách và các Phó Chủ tịch là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Ban Thường trực giữ vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động; lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương, định hướng hoạt động và nhiệm vụ chung đối với các cơ quan trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MTTQ)

Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan trực thuộc Ban Thường trực, có chức năng tham mưu, giúp việc Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực thực hiện nhiệm vụ; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác mặt trận.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch chuyên trách.

Các ban tham mưu, giúp việc gồm: Ban Tổ chức, Kiểm tra; Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Công tác xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Công tác Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào; Ban Công tác Hội quần chúng và Văn phòng.

Hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Báo Đại đoàn kết. Ngoài ra, Ban Thường trực thành lập Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và các hội đồng tư vấn theo quy định.

5 cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội

Đối với các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, quyết định quy định chức năng tham mưu, giúp việc Ban Thường trực đối với chương trình phối hợp, nhiệm vụ chung và nhiệm vụ được phân công; trực tiếp tham mưu, giúp việc cơ quan lãnh đạo có thẩm quyền của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của từng tổ chức; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức đó.

Về lãnh đạo các cơ quan, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội là thủ trưởng cơ quan trung ương của tổ chức; cấp phó là phó thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước cơ quan lãnh đạo của tổ chức và Ban Thường trực.

Cơ cấu các ban tham mưu, giúp việc được quy định riêng đối với từng tổ chức.

Theo quyết định, Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Ban Công tác Công đoàn, Ban Quan hệ Lao động, Ban Tài chính Công đoàn, Văn phòng; các công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc; các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có Ban Công tác Nông dân, Văn phòng; Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương; các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có Ban Công tác Đoàn, Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Văn phòng; các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có Ban Công tác Phụ nữ, Ban Công tác Gia đình - xã hội, Văn phòng; các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có Ban Tuyên giáo - Dân vận - Phong trào, Ban Tổ chức - Chính sách - Kiểm tra, Văn phòng; các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 304-QĐ/TW, ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định số 492-QĐ/TW ngày 16/10/2026 của Bộ Chính trị về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.



