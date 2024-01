Xã Nậm Cắn, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - nơi tận cùng của Tổ quốc, tận cùng của đói nghèo, lạc hậu. Đói nghèo vừa là nguyên nhân cũng là hệ quả của sự yếu kém trong tổ chức Đảng. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế chưa mang lại hiệu quả. Theo Bí thư Đảng uỷ xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, giải được bài toán này cần củng cố tổ chức đảng, nâng cao sức chiến đấu đảng viên, chi bộ cơ sở - muốn vậy phải tính đến bài toán sinh kế cho người dân.

Trưởng bản Pắc K, đồng chí Vinh cho biết thêm, vấn đề phát triển kinh tế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ phát triển kinh tế trong nhân dân: "là đặc biệt khó khăn vì ruộng không có, vay vốn ngân hàng mua trâu bò về thì không phát triển được vì dịch bệnh."

Cờ Đảng trên đỉnh Ka Đay. (Ảnh: Pham Tien)

Về chi bộ Trường Sơn, Bí thư Chi bộ cho biết: "bản Trường Sơn thì hiện nay trồng rừng chưa có đất, đề nghị Đảng uỷ nghiên cứu, chia đất cho các bản để có đất trồng rừng cho dân. Hiện nay chưa có đất, chưa chia đất trồng rừng…"

Sớm nhìn ra vấn đề, thời gian qua, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà tĩnh đã điều động, luân chuyển hàng chục nghìn cán bộ, đảng viên, tăng cường về địa bàn, cơ sở, cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ là tạo hạt nhân xây dựng, củng cố tổ chức đảng và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Sau nhiều năm "3 nắm, 4 cùng" với nhân dân, Thiếu tá Chế Đình Đạt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho rằng: "Có phát triển kinh tế họ mới yên tâm hơn, toàn tâm toàn ý phát triển về Đảng, chủ động tuyên truyền về cách làm ăn kinh tế và có phương pháp, bài học kinh nghiệm sẽ tuyên truyền cho bà con. Tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm như trâu, bò, dê… với cách làm như vậy, nhiều đảng viên đã vươn lên phát triển và không phải lo nghĩ nhiều về phát triển kinh tế."

Theo Thượng uý Cao Trọng Cường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An: "Muốn phát triển kinh tế phải có đường giao thông thuận tiện, người dân mới yên tâm. Sau khi Chi bộ thống nhất, đưa ra họp dân và người dân đồng tình. Từ cây trồng chủ lực của bản Khánh Thành là cây gừng, cây lúa kết quả đạt được rất cao, so với những năm trước, đó là kết quả tốt nhất những năm chúng tôi tham gia sinh hoạt Đảng tại đây."

Bà May, một người dân cho biết: "Tôi có khoảng 60-70 con gà to nhỏ. Các anh cũng nói, bày cho bà cách chăm sóc, cho ăn, tôi hay thả thế này khi có con nào yếu thì tôi mua thuốc, cám, thóc về trộn cho nó ăn."

Những mô hình kinh tế như của gia đình bà May và nhiều hộ dân khu vực biên giới Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An là công sức, hỗ trợ, đóng góp từ lực lượng cán bộ, đảng viên Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 - Quân khu 4.

Đại tá Chu Huy Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP4 cho rằng: "Khi thực hiện Nghị quyết này thì hiệu quả là vì anh em ở sát với dân, đặc biệt hiểu được khả năng của từng gia đình có thể phát triển được gì, và đưa ra quyết định phương thức đầu tư thế nào. Hỗ trợ cây hoặc con giống và hướng dẫn kỹ thuật cùng với bà con phát triển sản xuất. Mô hình này không dùng ngân sách trên cấp mà dùng chính từ nguồn tăng gia sản xuất của các đơn vị làm ra để giúp nhân dân thì nó bền. Gắn chặt tình cảm của cán bộ, chiến sĩ với người dân nơi đây."

Từ sự tận tình, sâu sát của cán bộ, đảng viên, những mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế ra đời. Nhận thức của người dân về vai trò đảng viên, chi bộ trong đời sống từng bước được nâng lên. Điển hình như gia đình anh Vi Xuân Thắng ở Quế Phong tỉnh Nghệ An, chị Lò Thị Báu ở huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hoá, hay bà Hồ Nam ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, từ hộ nghèo, sau nhiều năm được hỗ trợ từ cán bộ, đảng viên tăng cường, kinh tế gia đình đã khởi sắc.

Nhìn lại hành trình sau 30 năm rời cuộc sống hoang dã của người Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh), từ cuộc sống trong hang đá, núi rừng, dưới ánh sáng của Đảng, những người con ưu tú dân tộc Chứt dưới chân núi Ka Đay được giác ngộ, đứng lên thành lập Chi bộ bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Cán bộ, Đảng viên Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre gặt lúa.

Từ hành trình đó, Trưởng bản Rào Tre Hồ Thị Kiên chưa bao giờ dám nghĩ đồng bào mình có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay: "Sau này có động viên các em đi học cảm tình đảng và kết nạp để thành chi bộ đồng bào dân tộc Chứt, bản Rào Tre chúng mình, để sinh hoạt dễ hơn và mình vào đảng thì mình gương mẫu hơn, khác hơn so với bà con ở đây."

Kỳ tích những người con ưu tú dân tộc Chứt tạo ra không dừng lại ở lý tưởng, mà dưới cờ đảng, họ là những người tiên phong, tìm sinh kế đổi thay cho đồng bào mình. Minh chứng rõ ràng nhất có lẽ là cánh đồng lúa vàng óng dưới chân núi Ka Đay của người Chứt, đánh dấu bước ngoặc lịch sử của đồng bào tiếp cận nền văn minh lúa nước.

Đồng bào dân tộc Chứt dưới chân núi Ka Đay hùng vĩ chỉ là một minh chứng về những đổi thay dưới ánh sáng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Sự quan tâm, chăm lo cho ấm no, hạnh của nhân dân là bổn phận, trách nhiệm của Đảng, bởi lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Có như vậy, nhân dân mới có niềm tin vững chắc vào Đảng; một lòng một dạ đi theo Đảng để cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn".

Trên nền tảng tư tưởng đó, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Theo ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh và ông Trần Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên cũng là vì mục tiêu dân giàu nước mạnh. Trên hành trình đó, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân luôn là nguồn sức mạnh to lớn – đây cũng là nhiệm vụ được Đại hội XIII của Đảng đề ra, là củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cho biết: "Muốn cán bộ, quần chúng, thanh niên, đoàn viên vào đảng được nhiều thì làm thế nào phải nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trên tinh thần đó Đảng lãnh đạo, chỉ đạo để các cơ quan trong hệ thống chính trị có những chương trình, kế hoạch cụ thể để tạo công ăn việc làm, xây dựng đời sông lành mạnh, văn minh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cũng thế, luôn luôn nói rằng, phải phát triển kinh tế, từ đó mới giải quyết được một loạt vấn đề đối với nhân dân và người lao động. Nếu làm được như vậy thì tất cả mọi người sẽ vào đảng để cống hiến."

Ông Trần Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An nói: "Chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư thuận lợi hơn, từ đầu tư tốt thì có điều kiện đưa con em Nghệ An về quê hương làm việc, từ đó có nguồn nhân lực có điều kiện phát triển Đảng…"

Công cuộc đổi mới thành công đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng khẳng định vai trò to lớn của nhân dân. Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung gương Đảng khoá XIII khẳng định, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức cơ sở đảng, đảng viên với nhân dân; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.

Công cuộc xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên được xác định trường kỳ, gian nan. Không chỉ cán bộ, đảng viên xây dựng Đảng, mà quần chúng nhân dân có vai trò quan trọng, quyết định sức mạnh của Đảng. Bởi lẽ, trên hành trình đó, Đảng với nhân dân cùng chung niềm tin, khát vọng; "mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu".