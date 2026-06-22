Công an thành phố và Thành đoàn Hải Phòng ra quân Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Công an thành phố có Đại tá Phạm Chí Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố; Đỗ Đức Chính - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị liên quan cùng đông đảo đoàn viên thanh niên. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Công an thành phố và kết nối trực tuyến tới 114 điểm cầu Công an các xã, phường, đặc khu.

Đại tá Phạm Chí Hiếu - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Mạnh Việt - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố đã báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai cấp, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID tại địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố cùng sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, Công an thành phố Hải Phòng đã phát huy vai trò nòng cốt, thường trực, tham mưu triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 57 và Đề án 06. Đến nay, thành phố đã cấp gần 4 triệu thẻ căn cước và hơn 3 triệu tài khoản định danh cá nhân. Nhiều tiện ích trên VNeID từng bước đi vào cuộc sống, phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, an sinh xã hội, tích hợp giấy tờ cá nhân và các giao dịch thiết yếu trên môi trường số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Lễ ra quân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Chí Hiếu đề nghị các đơn vị, địa phương, các cấp bộ Đoàn và toàn thể lực lượng tham gia chiến dịch phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, hướng dẫn từng thao tác”, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Trong quá trình triển khai, các lực lượng cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, công nhân, người lao động, người dân tại các khu dân cư, khu công nghiệp, nhà trọ và địa bàn đông dân cư. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đoàn viên, thanh niên phải thực sự là một “tuyên truyền viên số”, một “đại sứ số”, trực tiếp đồng hành, hướng dẫn người dân bằng thái độ trách nhiệm, kiên trì, tận tình và thân thiện.

Phó Giám đốc Công an thành phố bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm của lực lượng Công an thành phố; sức trẻ, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân, Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” sẽ tạo chuyển biến mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện nghi thức phát động Lễ ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06”. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện tại các xã, phường, đặc khu đồng loạt triển khai chiến dịch.

“Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06” được đánh giá có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là đợt ra quân cao điểm nhằm đưa VNeID và các tiện ích số đến gần hơn với người dân, đồng thời là dịp để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thể hiện trách nhiệm, nhiệt huyết, tinh thần vì Tổ quốc, vì Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

ĐBQH kiến nghị đồng bộ dữ liệu hộ tịch - căn cước, lấy VNeID làm “trục chính” VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị, lấy “VneID” làm “trục chính”, dữ liệu hộ tịch sẽ được “gom” về một mối, hứa hẹn xóa cảnh chạy giấy tờ, giảm mạnh thủ tục cho người dân.