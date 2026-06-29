Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới tham dự Hội nghị

Hội nghị là dịp để Hà Nội nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật, công bố tầm nhìn quy hoạch dài hạn và giới thiệu các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội mới được Trung ương trao quyền; qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng phát triển và lời mời gọi hợp tác, đồng hành tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị sẽ Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Cùng với đó, Thành phố sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn; tham luận của lãnh đạo bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp về các giải pháp thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo...; đồng thời trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn Thành phố và trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Hội nghị cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số các dự án thu hút đầu tư của Thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế - xã hội; trưng bày, giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84 km², quy mô dân số dự báo từ 14 - 15 triệu người vào năm 2035 đến 17 - 19 triệu người vào năm 2065; lấy quan điểm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ các đại biểu tại Hội nghị

Về mục tiêu tăng trưởng, giai đoạn 2026 - 2035, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045; tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Trong khuôn khổ Hội nghị bố trí Khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các “video” giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô.

Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội: Không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp, kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian 4 triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội cùng ngày 29/6/2026 để kịp thời thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

Khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping

Việc tổ chức đồng thời Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là sự kiện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô - từ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, đến tầm nhìn quy hoạch dài hạn và các cơ chế, chính sách đặc thù mới được trao quyền; đồng thời là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.