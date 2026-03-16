Công bố quyết định chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thứ Hai, 17:42, 16/03/2026
VOV.VN - Sáng 16/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Võ Đăng Đông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố Quyết định số 46-QĐNS/TW ngày 5/3/2026 của Ban Bí thư chuẩn y ông Võ Đăng Đông, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Ban Bí thư cũng chuẩn y ba nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được chuẩn y tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An chúc mừng các cán bộ được chuẩn y giữ các chức vụ mới, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, giữ vững tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Đăng Đông phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Đăng Đông bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư và Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Tỉnh ủy Đắk Lắk Đắk Lắk Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Lực lượng vũ trang Đắk Lắk học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV
VOV.VN - Chiều 16/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời quán triệt nội dung các Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị, cùng một số văn bản mới liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự các cấp trong tình hình mới.

Đắk Lắk sẵn sàng cho ngày hội non sông
VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, các địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; chuẩn bị đầy đủ phương án xử lý tình huống, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Cử tri vùng biên Đắk Lắk mong được chăm lo phát triển đời sống
VOV.VN - Ở những xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, cử tri đang háo hức chờ đợi ngày hội của toàn dân, chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân một cách đầy đủ, đúng quy định.

