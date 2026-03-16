Công bố quyết định chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Võ Đăng Đông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố Quyết định số 46-QĐNS/TW ngày 5/3/2026 của Ban Bí thư chuẩn y ông Võ Đăng Đông, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Ban Bí thư cũng chuẩn y ba nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được chuẩn y tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An chúc mừng các cán bộ được chuẩn y giữ các chức vụ mới, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, giữ vững tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Đăng Đông phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Đăng Đông bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư và Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.