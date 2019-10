Cộng hòa Séc coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á

Từ ngày 22 đến ngày 24/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc theo lời mời của ông Vojtech Fillip, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava.

rao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Trong thời gian ở thăm Séc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Vojtech Fillip, Phó Thủ tướng Thường trực kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamacek và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công thương Karel Havlicek; dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Séc và thăm thành phố Plzen.



Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế, khu vực và quan hệ hai nước; nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước trong những năm gần đây không ngừng được củng cố và phát triển. Tiếp xúc, đối thoại chính trị cấp cao duy trì thường xuyên, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục, nhất là an ninh, quốc phòng có nhiều bước phát triển mới.

Hai bên ghi nhận trao đổi thương mại giữa hai nước còn ở mức khiêm tốn, chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Hai bên tin tưởng trong thời gian tới, với nỗ lực của các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp của hai nước, khi Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA và EVIPA) được thông qua, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ.

Các nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; tái khẳng định Séc coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á; mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại và đầu tư, an ninh, quốc phòng và kỹ thuật quân sự. Phía Séc nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Trao đổi về tình hình quốc tế, các nhà lãnh đạo Séc đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam vào việc gìn giữ hòa bình và ổn định trên thế giới, cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo Séc chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết các tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), đặc biệt là đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Trao đổi với các nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Cộng hòa Séc, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Đông Âu.

Ông Trần Quốc Vượng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng sâu sắc và tin cậy lẫn nhau hơn, thực chất và hiệu quả hơn về kinh tế-thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực nhân văn khác.

Về quan hệ đối ngoại đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Séc-Morava; đồng thời mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác trên kênh đảng với Liên minh cầm quyền và các đảng khác có vai trò quan trọng trên chính trường Cộng hòa Séc nhằm tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy toàn diện hợp tác song phương.

Trong thời gian ở thăm Cộng hòa Séc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã thăm và nói chuyện thân mật với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc./.