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Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng ủy Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu

Thứ Năm, 15:29, 16/07/2026
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Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác này từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực.

Sáng 16/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ dự cuộc làm việc của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ…

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Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ dự cuộc làm việc của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

Đồng chí Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, bảo đảm đúng chương trình, nội dung, yêu cầu của kế hoạch. Qua đó, ghi nhận những kết quả, cách làm hay, sáng tạo và phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, tồn tại, thống nhất một số định hướng lớn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra đánh giá, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác này từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; đồng thời được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, công tác kiểm tra, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương góp phần giúp Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Sự phối hợp giữa các lực lượng trong cung cấp, trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã chủ động thường xuyên trao đổi với Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các đơn vị chức năng của các bộ, ngành; phối hợp hỗ trợ rà soát, giám sát mức độ lan truyền của các thông tin liên quan, thường xuyên rà quét, phát hiện và kịp thời xử lý thông tin xuyên tạc chống phá.

Công tác chỉ đạo, phối hợp theo dõi, giám sát thông tin trên mạng xã hội, báo chí, các diễn đàn, kênh phản ánh của các bộ, ngành, doanh nghiệp trực thuộc, nhất là các vụ việc phát sinh liên quan đến các vấn đề như truyền thông chính sách, quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành chính quyền 3 cấp được quan tâm.

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Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải phát biểu - Ảnh: VGP/Phương Nguyên
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Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chính phủ và các bộ, ngành được triển khai tích cực, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Trên cơ sở đó, các đảng ủy bộ, ngành đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, góp phần hạn chế khoảng trống thông tin, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhận thức

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, công tác kiểm tra, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương góp phần giúp Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhận thức. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao vai trò của người đứng đầu và xây dựng đội ngũ tham mưu, giúp việc đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác truyền thông chính sách, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đã được Đảng ủy Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ nhiều lần chỉ đạo. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, xử lý hiệu quả nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu công tác truyền thông chính sách phải được triển khai ngay từ quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động hiểu đúng chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước. Truyền thông phải đi trước một bước để chủ động định hướng dư luận, không tạo khoảng trống thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Đảng ủy Chính phủ sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Đảng ủy Chính phủ sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới, khi yêu cầu đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng cao; phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.

Theo Phương Nguyên/VGP
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