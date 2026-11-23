Từ “khuyến khích” sang “ràng buộc trách nhiệm”

Đánh giá về ý nghĩa của Quy định số 19-QĐ/TW, trình bày chuyên đề tại hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vừa qua, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, toàn diện các quan điểm của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.

Quy định chuyển mạnh từ “định hướng” sang “quy định bắt buộc”, từ “khuyến khích” sang “ràng buộc trách nhiệm”; xác lập rõ nguyên tắc, nội dung, chủ thể, phương thức và cơ chế kiểm tra, giám sát; khắc phục căn bản tình trạng hành chính hóa trong công tác tư tưởng; tạo cơ sở để lượng hóa, đánh giá thực chất hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Điểm nổi bật của Quy định số 19-QĐ/TW là lần đầu tiên công tác chính trị, tư tưởng được tiếp cận như một hệ thống quản trị, có mục tiêu, tiêu chí, được lượng hóa, đo lường, có kiểm soát và quy định trách nhiệm rõ ràng. Tinh thần xuyên suốt là chuẩn hóa, ràng buộc trách nhiệm, kiểm soát bằng kết quả, đo lường bằng hiệu quả thực chất.

Quy định xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là toàn bộ các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên không có ngoại lệ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ bắt buộc, không có “khoảng trống” đối với mọi tổ chức Đảng và mọi cán bộ, đảng viên.

“Mục đích là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác và khả năng thích ứng của cán bộ, đảng viên trước những biến động, tình huống thực tiễn phức tạp; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, theo GS.TS. Tạ Ngọc Tấn.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn cho biết, Quy định số 19-QĐ/TW đặt ra yêu cầu công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng phải tạo động lực cho sự đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối; xây dựng môi trường chính trị, tư tưởng, trong sáng, lành mạnh trong toàn Đảng; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn hóa trong Đảng, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; yêu cầu xây dựng hệ tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả công tác chính trị, tư tưởng, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng và từng đảng viên.

Đặc biệt, Quy định nhấn mạnh tính hệ thống và liên thông của công tác chính trị, tư tưởng với toàn bộ công tác xây dựng Đảng, gồm: tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và dân vận; bảo đảm công tác chính trị, tư tưởng không tồn tại độc lập, mà phải chủ động đi trước một bước, thấm sâu, chi phối và dẫn dắt toàn bộ các mặt công tác xây dựng Đảng.

Quy định mở rộng và nâng tầm nội hàm công tác chính trị, tư tưởng, chuyển từ “tuyên truyền một chiều” sang “quản trị, dẫn dắt và định hình nhận thức trong kỷ nguyên số”. Quy định cũng nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu về công tác chính trị, tư tưởng làm nền tảng cho việc nắm, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng; chuyển công tác tư tưởng từ “phản ứng” sang “chủ động dự báo - dẫn dắt - kiểm soát”.

Kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, đối phó

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh Quy định số 19-QĐ/TW đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi, vừa mang tính nguyên tắc, vừa có tính cụ thể, khả thi; tạo cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây không chỉ là “chuẩn mực chính trị, tư tưởng của toàn Đảng trong kỷ nguyên mới”, mà còn là nền tảng tinh thần, thể chế quan trọng để xây dựng Đảng thực sự vững mạnh từ gốc rễ, đủ sức lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những tầm cao và khát vọng mới.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn cho rằng, vấn đề quyết định là phải triển khai quy định với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thực chất; lấy chuyển biến về nhận thức, hành động và kết quả cụ thể của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên làm thước đo hiệu quả.

Việc thực hiện quy định không phải là lựa chọn mang tính tự nguyện, mà là nhiệm vụ chính trị bắt buộc đối với mọi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên phải chuyển hóa yêu cầu của quy định thành nhận thức tự giác, hành động cụ thể và kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, đối phó.

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm, chuyển mạnh từ “học nghị quyết” sang “làm theo nghị quyết”; thực hiện nghiêm phương châm: “hiểu sâu - làm đúng - làm đến cùng - làm có kết quả”… Cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nghiêm việc “nghe - nói - viết - làm theo nghị quyết của Đảng” và phải trở thành chuẩn mực hành vi, danh dự và trách nhiệm chính trị, nét văn hóa của người cán bộ, đảng viên; phải là hình mẫu để lan tỏa, truyền cảm hứng cho quần chúng noi theo”, theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn.