Công tác Đảng của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Liên hợp quốc

Vững vàng bản lĩnh chính trị giữa môi trường gìn giữ hòa bình quốc tế

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2026 và Nghị quyết chuyên đề về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Đảng ủy Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) đã triển khai toàn diện công tác Đảng, công tác chính trị trong điều kiện địa bàn Bentiu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định.

Trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, hoạt động dưới sự điều hành của Liên hợp quốc và đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam, yêu cầu đặt ra với cán bộ, nhân viên bệnh viện không chỉ là trình độ chuyên môn vững vàng mà trước hết phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Đảng, xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thượng úy, bác sĩ Phạm Lý Thanh, Tổ trưởng Tổ 2, Đội Cấp cứu đường không đọc quyết định về kết nạp đảng viên

Đảng ủy BVDC2.7 xác định rõ, muốn đơn vị vững mạnh, trước hết tổ chức Đảng phải vững mạnh; muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế thì phải giữ chắc trận địa tư tưởng. Vì vậy, các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được duy trì nghiêm túc, lấy công tác Đảng, công tác chính trị làm "quả đấm thép". Các chế độ sinh hoạt Đảng ủy, cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được tổ chức đầy đủ; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm kỷ luật Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được duy trì liên tục, gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, cấp ủy các cấp chủ động nắm bắt, định hướng và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong môi trường quốc tế nhiều thách thức.

Lấy thực tiễn tuyến đầu làm thước đo tạo nguồn và phát triển đảng viên

Bên cạnh việc giữ vững nền tảng tư tưởng, Đảng ủy BVDC2.7 đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Việc phát triển đảng viên được tiến hành chặt chẽ, đặt chất lượng lên hàng đầu, không chạy theo phong trào hay chỉ tiêu cơ học. Đảng ủy xác định lấy thực tiễn nhiệm vụ làm thước đo quan trọng để đánh giá phẩm chất chính trị, động cơ phấn đấu. Tất cả quần chúng được tạo nguồn đều được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Trong quá trình công tác tại phái bộ, các cấp ủy, chi bộ và chỉ huy đơn vị trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, định hướng tư tưởng và rèn luyện động cơ phấn đấu cho từng cá nhân.

Là cán bộ làm công tác phát triển Đảng tại phái bộ GGHB Liên hợp quốc, Thiếu tá, bác sĩ Trần Đức Tài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVDC2.7 nhận thức môi trường này có nhiều điểm rất khác so với trong nước. Đây là môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, cường độ công việc cao và xa hậu phương. "Công tác bồi dưỡng chính là "lửa thử vàng". Chúng tôi không chỉ đánh giá quần chúng qua hồ sơ mà quan trọng hơn là qua bản lĩnh trong thực tiễn. Trong điều kiện môi trường khắc nghiệt và tình hình an ninh còn tiềm ẩn phức tạp, mỗi quần chúng ưu tú phải thực sự tiên phong trong nhiệm vụ chuyên môn và chuẩn mực trong quan hệ đối ngoại", Thiếu tá, bác sĩ Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức tại Bentiu

Thiếu tá, bác sĩ Trần Đức Tài cho rằng, quy trình chặt chẽ nhưng linh hoạt. Dù ở xa Tổ quốc, Đảng ủy BVDC2.7 luôn luôn quán triệt thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đồng thời phát huy tính chủ động trong tổ chức thực hiện. Mỗi quần chúng ưu tú đều được đảng viên chính thức kèm cặp, theo dõi, giúp đỡ toàn diện trong công tác và sinh hoạt.

Sự kết hợp giữa bồi dưỡng lý luận trước khi lên đường và thử thách trong thực tiễn tại Bentiu đã tạo nên quy trình phát triển đảng viên vừa bảo đảm nguyên tắc, vừa sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc tế. Tại đây, mỗi ca bệnh nặng, mỗi tình huống cấp cứu khẩn cấp, mỗi chuyến bay cấp cứu đường không (AMET), mỗi hoạt động huấn luyện nội bộ hay công tác dân vận với cộng đồng địa phương đều trở thành môi trường rèn luyện, thử thách đối với quần chúng ưu tú.

Đầu tư chiến lược cho sức mạnh nội sinh

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy BVDC2.7 đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền kết nạp 2 quần chúng ưu tú gồm: Thượng úy, bác sĩ Phạm Lý Thanh, Tổ trưởng Tổ 2, Đội Cấp cứu đường không (AMET); Thượng úy, bác sĩ Phạm Thị Ánh, bác sĩ sản khoa ngoại chuyên khoa. Đồng thời, đơn vị đã hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức cho Trung úy QNCN Nguyễn Văn Nhân, nhân viên doanh trại, Ban Bảo đảm. Lễ kết nạp được tổ chức trang nghiêm, đúng nguyên tắc, bảo đảm ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Thượng úy, bác sĩ Phạm Thị Ánh chia sẻ, được kết nạp Đảng tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc là niềm vinh dự và tự hào rất lớn đối với chị. "Trong môi trường quốc tế, khi mang trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc và chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của người quân nhân Việt Nam", Thượng úy Ánh bày tỏ.

Thượng úy, bác sĩ Phạm Lý Thanh - Đội cấp cứu đường không trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bentiu

Cùng chung cảm xúc trong ngày kết nạp Đảng, Thượng úy, bác sĩ Phạm Lý Thanh nhận thức rõ trách nhiệm của người đảng viên, nhất là trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn và môi trường quốc tế đầy thách thức tại Nam Sudan. "Việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam trách nhiệm và chuyên nghiệp", Thượng úy Thanh chia sẻ.

Thực tiễn tại Bentiu cho thấy, trong điều kiện an ninh phức tạp và áp lực chuyên môn cao, sức mạnh nội sinh từ tổ chức Đảng vững mạnh là điểm tựa quan trọng nhất. Công tác phát triển đảng viên mới đã góp phần củng cố vai trò hạt nhân chính trị ở từng tổ, kíp công tác, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy, giữ vững kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Việc chăm lo xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên vì vậy vừa là yêu cầu trước mắt vừa là bảo đảm lâu dài để BVDC2.7 vững vàng trước mọi biến động, hoàn thành tốt sứ mệnh gìn giữ hòa bình và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.