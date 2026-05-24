Công tác tư tưởng - chìa khóa thành công trong sáp nhập tổ dân phố

Tại Hà Nội, ông Trần Văn Tân, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 6, cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề cho biết, dù hiện nay Trung ương và thành phố Hà Nội chưa ban hành hướng dẫn cụ thể, song người dân và cán bộ tổ dân phố đặc biệt quan tâm đến chủ trương sắp xếp tổ dân phố. Theo ông Tân, việc sáp nhập tổ dân phố là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đang được rà soát, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. “Muốn bộ máy vận hành hiệu quả thì phải tinh gọn. Vì vậy, việc sáp nhập tổ dân phố là tất yếu. Với quy mô từ 700 đến 1.000 hộ dân cho một tổ dân phố, tôi cho rằng là phù hợp”, ông Tân nói.

Ông Tân cho rằng, điều quan trọng nhất sau sáp nhập không chỉ là tổ chức lại địa bàn dân cư mà phải lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống.

Hiện Tổ dân phố số 6, phường Bồ Đề, Hà Nội có 435 hộ dân với bộ máy gồm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận. Theo ông Tân, nếu sáp nhập với tổ dân phố liền kề để nâng quy mô dân số lên gấp đôi thì cũng không gặp nhiều khó khăn bởi người dân vốn có sự gắn kết cộng đồng từ lâu. “Các hộ dân đều là hàng xóm, cùng sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, đình chùa, lễ hội nên việc gộp lại là điều tự nhiên”, ông Tân chia sẻ.

Đề cập đến khối lượng công việc sau sáp nhập, ông Trần Văn Tân cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay đã giúp giảm đáng kể áp lực cho cán bộ cơ sở. Theo ông, nhiều công việc trước đây phải xử lý trực tiếp thì nay có thể thực hiện trực tuyến như gửi báo cáo, chỉnh sửa văn bản hay tổ chức họp trực tuyến. Vì vậy, cán bộ nào thành thạo công nghệ thông tin sẽ thích ứng khá nhanh với yêu cầu công việc mới. “Hiện nay có thể ngồi tại nhà để viết báo cáo, gửi báo cáo hay tham gia họp trực tuyến. Khi họp có thể chỉnh sửa văn bản ngay nên thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây”, ông Tân bày tỏ.

Tuy nhiên, theo Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 6, điều quan trọng nhất trong quá trình sắp xếp là ổn định tâm lý cho cán bộ và người dân. Ông cho rằng cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tại các chi bộ, tổ đảng, ban công tác mặt trận và các tổ liên gia để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. “Phải làm tốt công tác tư tưởng cho người tiếp tục công tác và những người nghỉ sau sắp xếp. Khi tâm lý ổn định thì việc triển khai sẽ thuận lợi hơn”, theo ông Tân.

Bên cạnh đó, đại diện tổ dân phố kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm tháo gỡ các vấn đề dân sinh còn tồn tại như ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Mong sớm triển khai để ổn định sinh hoạt cộng đồng

Tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương sáp nhập tổ dân phố, đồng thời mong muốn quá trình triển khai được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ để tránh ảnh hưởng đến tâm lý và sinh hoạt của người dân.

Ông Ngô Anh Tuấn, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 46, phường Phan Đình Phùng cho biết, ngay khi nắm được thông tin về chủ trương sáp nhập tổ dân phố, ông và nhiều người dân đặc biệt quan tâm. Bởi khi Nhà nước đã ban hành chủ trương thì cần khẩn trương triển khai để tạo sự ổn định trong tư tưởng nhân dân. Nếu kéo dài thời gian thực hiện sẽ khiến người dân băn khoăn, lo lắng về bộ máy lãnh đạo mới sau sắp xếp. “Người dân quan tâm ai sẽ là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố mới, năng lực thế nào, có nắm rõ địa bàn và đáp ứng yêu cầu công việc hay không? Tâm lý chung hiện nay là người dân đang chờ việc sáp nhập được triển khai. Nếu chủ trương đã có mà chậm thực hiện thì sẽ tạo cảm giác sốt ruột, lo lắng”, ông Tuấn nói.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 46, phường Phan Đình Phùng cho biết, tổ dân phố hiện có 308 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Dù đến nay địa phương chưa nhận được văn bản chính thức nhưng các bộ phận liên quan đã được quán triệt tinh thần chuẩn bị để sẵn sàng triển khai khi có nghị định của Chính phủ.

Theo ông Bình, phần lớn người dân đều xác định việc sáp nhập sẽ diễn ra nên mong muốn quá trình triển khai được thực hiện sớm để ổn định công tác quản lý và sinh hoạt cộng đồng. Đáng chú ý, theo ông Bình, nhiều cán bộ tổ dân phố hiện nay mong muốn sau sáp nhập sẽ tạo điều kiện cho lớp cán bộ trẻ tiếp quản công việc. “Chúng tôi đều đã công tác nhiều khóa nên cũng mong sớm sắp xếp để bàn giao cho lớp trẻ có năng lực, trình độ và nhiệt huyết hơn”, ông Bình nói. Theo ông Bình, những cán bộ trẻ là người địa phương, am hiểu địa bàn và đang sinh hoạt tại tổ dân phố sẽ có nhiều thuận lợi trong quản lý, nắm bắt tình hình và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Chủ động xây dựng phương án sắp xếp

Trước yêu cầu hoàn thành sắp xếp tổ dân phố trên cả nước trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Trung ương, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng các phương án triển khai nhằm bảo đảm không bị động khi có hướng dẫn chính thức từ cấp trên.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, địa phương đang căn cứ vào dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh để nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp tổ dân phố. Dù tỉnh chưa ban hành văn bản chính thức, phường đã chủ động xây dựng trước ba phương án để sẵn sàng triển khai ngay khi có chỉ đạo cụ thể từ Trung ương và tỉnh Thái Nguyên.

Theo lãnh đạo phường Tích Lương, các phương án hiện được xây dựng trên cơ sở số hộ dân theo dự thảo tiêu chí mới, đồng thời tính toán phù hợp với vị trí địa lý, đặc điểm dân cư và tập quán sinh hoạt của từng khu vực. Địa phương xác định việc sắp xếp tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và duy trì sự ổn định trong cộng đồng dân cư. “Hiện nay, chúng tôi mới dừng ở bước nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tổ trưởng tổ dân phố. Việc lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân sẽ được triển khai khi có hướng dẫn chính thức từ cấp trên”, ông Nam thông tin.

Ông Nguyễn Văn Nam cho biết thêm, đa số tổ trưởng tổ dân phố đều đồng thuận với chủ trương sắp xếp và sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Lãnh đạo phường Tích Lương cho rằng quá trình sắp xếp sẽ phát sinh nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến đội ngũ cán bộ cơ sở. “Nhiều tổ trưởng tổ dân phố hiện nay đã lớn tuổi, một số có nguyện vọng xin nghỉ nếu thực hiện sáp nhập. Trong khi đó, sau sáp nhập quy mô tổ dân phố sẽ lớn hơn, yêu cầu đối với cán bộ cũng cao hơn trước”, ông Nam cho biết.

Để giảm khó khăn trong công tác quản lý, phường Tích Lương dự kiến ưu tiên phương án sắp xếp dựa trên yếu tố vị trí địa lý và sự tương đồng về cộng đồng dân cư. Theo lãnh đạo địa phương, trên địa bàn phường hiện không có sự chênh lệch lớn về văn hóa hay kinh tế giữa các khu dân cư nên đây là điều kiện thuận lợi để triển khai sáp nhập theo khu vực liền kề. “Việc sắp xếp theo vị trí địa lý được kỳ vọng sẽ giúp công tác quản lý dân cư thuận lợi hơn, đồng thời tạo sự đồng bộ trong quá trình vận hành tổ dân phố mới sau sáp nhập”, Phó Chủ tịch UBND phường Tích Lương kỳ vọng.