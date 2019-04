Cử hành trọng thể Lễ viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Sáng ngày 10/4, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. (Ảnh: Trọng Phú) Ban Lễ tang Nhà nước gồm 23 người do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban. Trong ảnh là gia quyến Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp nén hương tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành một phút mặc niệm trước linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết sổ tang tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, trong đó đánh giá cao những cống hiến to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết sổ tang. Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm trưởng đoàn vào viếng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên gia quyến Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Đoàn Quân ủy TW do Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn. Trong đoàn viếng có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Gia đình Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi vòng hoa viếng. Đoàn Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vào viếng. Tiếp đó là đoàn đại biểu các Cơ quan ban ngành của Trung ương và địa phương vào viếng. Trong ảnh: Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu. Đoàn Bộ ngoại giao do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vào viếng. Đoàn Bộ Giao thông do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công dẫn đầu vào viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên Đoàn Đài TNVN do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển làm trưởng đoàn. Theo kế hoạch, sau lễ viếng từ 7.30, Lễ truy điệu sẽ bắt đầu lúc 12h30'. Lễ di quan từ 13h15' cùng ngày. Lễ an táng hồi 17h cùng ngày, tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội./.

