“Cử tri đặc biệt” trong trại tạm giam số 1 (Hà Nội) tham gia bầu cử

Chủ Nhật, 19:51, 15/03/2026
VOV.VN - Ngày 15/3, những người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện theo quy định tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của công dân.

Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội đã tổ chức cho những người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện theo quy định tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Để bảo đảm việc tổ chức bầu cử đúng quy định, đơn vị đã phối hợp với Tổ bầu cử phường Xuân Phương bố trí hòm phiếu phụ đưa đến bệnh viện, tạo điều kiện cho các trường hợp đang điều trị vẫn có thể thực hiện quyền bầu cử của mình, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình bỏ phiếu.

Những lá phiếu đầu tiên đã được các cử tri “đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu.

Cùng với việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử, Trại tạm giam số 1 cũng bố trí để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ công dân từ sáng sớm, trước khi triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Sau khi Tổ bầu cử công bố thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu, Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố cuộc bầu cử chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, các cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện theo quy định đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo thống kê, Trại tạm giam số 1 có 2 tổ bầu cử với tổng số 3.755 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, Trại tạm giam số 1 đã xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức bầu cử đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Ban Giám thị đơn vị đã quán triệt để 100% cán bộ, chiến sĩ và người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Trại tạm giam số 1 chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử để cử tri tìm hiểu thông tin

Hằng ngày, đơn vị tổ chức rà soát, lập danh sách người bị tạm giữ, tạm giam thuộc diện cử tri theo quy định của Luật Bầu cử; kịp thời cập nhật, cung cấp số liệu cho UBND phường Xuân Phương và các địa bàn liên quan để theo dõi, bổ sung, chỉnh sửa.

Song song với đó, nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai như tuyên truyền trực tiếp tại nhà giam, buồng giam; treo băng rôn, khẩu hiệu; phát thông tin qua hệ thống loa truyền thanh… giúp người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.

Nhờ công tác tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ, 100% người bị tạm giữ, tạm giam thuộc diện cử tri đã được phổ biến quy định, nắm rõ nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cũng như cách thức bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, Trại tạm giam số 1 triển khai chặt chẽ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn đơn vị trước, trong và sau ngày bầu cử. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ được phân công trực 24/24h; công tác tuần tra, kiểm soát nhà giam, buồng giam và khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm ngặt; việc bảo vệ hòm phiếu và nơi niêm yết danh sách người ứng cử được bố trí đầy đủ.

Trại tạm giam số 1 đã phối hợp với Tổ bầu cử phường Xuân Phương bố trí đưa hòm phiếu phụ đến bệnh viện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn, thuận lợi cho những cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Toàn cảnh ngày bầu cử 15/3: Những hình ảnh xúc động từ khắp mọi miền

VOV.VN - Hôm nay 15/3, không khí ngày hội toàn dân diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, với nhiều hình ảnh đẹp và giàu cảm xúc. Từ cử tri ở vùng cao, hải đảo, biên giới, đến những cử tri cao tuổi… tất cả tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần dân chủ và trách nhiệm công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bầu cử Quốc hội khóa XVI cử tri đặc biệt Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội
Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, hỗ trợ bầu cử, công an Thủ đô ra quân 100%
VOV.VN - Theo Công an TP Hà Nội, lực lượng công an kết hợp với lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở đã ra quân trực chiến 100% quân số, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, hỗ trợ các cử tri cao tuổi, người khuyết tật trên toàn địa bàn.

Những cử tri đặc biệt của “xóm chạy thận” ở Hà Nội trong ngày hội bầu cử
VOV.VN - Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, phải rời quê hương lên Hà Nội ở trọ để chữa trị và duy trì sự sống nhưng các bệnh nhân “xóm chạy thận” ở phường Bạch Mai, TP Hà Nội vẫn được đảm bảo quyền bầu cử và hòa chung niềm vui của cử tri cả nước.

