Cử tri TP. HCM: Giá đền bù dự án Vành đai 3 TP. HCM còn thấp và cào bằng

Giá đất đền bù dự án Vành đai 3 quá thấp

Cử tri TP Thủ Đức tin tưởng Nghị quyết 98 sẽ cởi trói cho TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Cử tri Trần Việt Trung nói: "Nghị quyết 98 gần như mở trói rồi, không còn trói buộc chúng ta nữa. Chúng ta chỉ có làm thôi nhưng làm ở đây là ở đâu? Là do con người, tất cả đều do con người, thành bại hay không cũng là do con người chứ Nghị quyết 98 chỉ là một nội dung để thực hiện mà không có con người thì không thể làm được."

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, các cử tri cũng có nhiều lượt ý kiến về việc giải quyết quy hoạch treo, tiến độ xử lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an ninh trật tự, hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN).

Cử tri Trần Việt Trung.

Đặc biệt, cử tri TP. Thủ Đức cho biết, khi triển khai dự án Vành đai 3 TP.HCM, người dân rất đồng lòng ủng hộ, bàn giao đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, người dân cho rằng, hiện nay giá đền bù đang mang tính cào bằng, giá đền bù đất nông nghiệp ở những nơi heo hút, không có đường vào được đền bù với giá khoảng 5,8 – 6 triệu đồng/m2, trong khi đó giá đền bù đất nông nghiệp mặt tiền Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển, Tam Đa…cũng chỉ là 7,6 triệu đồng/m2, quá thấp so với giá trị thật.

Cử tri Bùi Thanh Tuấn.

Cử tri Bùi Thanh Tuấn, phường Trường Thạnh dẫn chứng, cũng một tuyến đường tại phường Long Bình thì giá đất nông nghiệp tại Bình Dương cao gấp 3 lần so với tại TP.HCM: "Đất một tỉnh lẻ mà lại cao gấp 3 lần so với đất của thành phố kiểu mẫu, TP đứng nhất nước. Đó là một điều trăn trở rất lớn. Vì vậy, tôi mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội bố trí thời gian sâu sát đi xuống thực địa để xác định giải quyết cho các hộ mặt tiền đường khỏi bị thiệt thòi vì giá đền bù hiện nay là không bằng 1/10 giá thị trường."

Cử tri Lê Minh Thắng, phường Long Trường cho rằng, dù dự án Vành đai 3 TP. HCM được xem là kiểu mẫu về công tác đền bù giải tỏa nhưng phương án đền bù, tái định cư chưa thỏa đáng, bởi con số 7,6 triệu đồng/m2 cho đất trồng cây lâu năm mặt tiền đường là quá thấp khi giá thị trường đã 40 -50 triệu đồng/m2.

Cử tri Lê Minh Thắng.

"Tôi đề nghị chính quyền TP Thủ Đức, chính quyền TP.HCM nên lắng nghe để thấu hiểu nguyện vọng của người dân, để tránh thiệt thòi và tránh gây bức xúc không đáng có. Còn nếu dự án cần đất để thi công, chúng tôi không giao đất nhưng cứ vào làm, chúng tôi không nhận tiền đền bù vì giá quá thấp." - Cử tri Lê Minh Thắng cho biết.

Giá đất đền bù là vấn đề phức tạp

Liên quan đến ý kiến của người dân về giá đền bù Vành đai 3 TP. HCM, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho rằng, khi triển khai dự án đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Những vấn đề cử tri đưa ra về đơn giá bồi thường đất nông nghiệp chưa phù hợp, chênh lệch giữa tỉnh Bình Dương và TP.HCM thì lãnh đạo TP Thủ Đức đã nắm tình hình. Theo ông Hoàng Tùng, đơn giá bồi thường là câu chuyện rất phức tạp đòi hỏi quá trình xây dựng công phu, thông qua nhiều cấp nhiều ngành để được phê duyệt. Và TP Thủ Đức sẽ tiếp nhận tất cả các ý kiến cũng như các vấn đề liên quan cụ thể để bàn bạc giải quyết.

"Cá nhân tôi rất mong muốn có được giá bồi thường sát với giá trị trường, tức là phải hợp lý. Chúng tôi cũng đặt mình vào vị trí, vai trò của người bị thu hồi đất thì chúng ta cũng rất mong muốn nó thỏa đáng để làm sao người dân, doanh nghiệp giảm đi thiệt hại và bất tiện khi phải di dời nhà cửa, rồi tái ổn định cuộc sống." - ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho hay.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng.

Ngoài ra, ông Hoàng Tùng cho biết, thời gian qua TP. Thủ Đức đã gặp và lắng nghe ý kiến của bà con nhân dân trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác biệt giữa người dân và các quyết định của Thanh tra Chính phủ. TP. HCM cũng đã lên kế hoạch để tiếp xúc đối thoại tiếp với người dân trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM, đoàn ĐBQH TP.HCM cho biết, các ý kiến của cử tri TP Thủ Đức rất thẳng thắn, tâm huyết, nhiều ý kiến xác đáng đóng góp cho đất nước, cho địa phương.

Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Quân.

Ông Vũ Hải Quân cũng cho biết, vấn đề nhân dân kiến nghị về giá đất đền bù cũng đã được lãnh đạo TP Thủ Đức nắm bắt và có ý kiến với lãnh đạo TP. HCM. Theo ông Quân, đây là vấn đề khó và các ngành chức năng vẫn đang cố gắng giải quyết làm sao để đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp.