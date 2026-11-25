Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là ngọn cờ dẫn lối, là kim chỉ nam cho mọi hành động, quyết sách. Đó không chỉ là hệ thống lý luận khoa học, cách mạng mà còn là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của dân tộc. Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Thời gian gần đây, việc các cơ quan chức năng xử lý nghiêm một số đối tượng đưa tin sai sự thật, từ xử phạt hành chính đến truy tố hình sự, đã tạo tính răn đe mạnh mẽ. Điều này khẳng định thông điệp: Không gian mạng không phải là "vùng đất vô luật pháp" để các đối tượng chống phá tự ý lộng hành, phát tán "độc tố" thông tin. Không gian mạng là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý là thật, mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, lợi dụng AI để xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, đều bị xử lý nghiêm theo Luật An ninh mạng và Bộ luật Hình sự.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải ở Hà Nội chia sẻ: "Là một cựu chiến binh, đồng thời là một đảng viên, tôi nhận thức đây vừa là thời cơ, vừa là trách nhiệm để phát huy tinh thần, bản lĩnh của người lính và người đảng viên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, không gian mạng đã trở thành "mặt trận" mới. Các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, những hạn chế trong quản lý, điều hành để xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Những luận điệu sai trái, thù địch được ngụy trang tinh vi, lan truyền nhanh chóng, tác động trực tiếp đến nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, để ngăn chặn thao túng nhận thức trên môi trường mạng, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số như hiện nay, cần có chiến lược đồng bộ.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho rằng: "Kiên trì phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó lấy "xây" làm nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; chủ động cung cấp thông tin chính thống, tích cực, có sức thuyết phục; đồng thời kịp thời nhận diện, đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng".

Cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, một điều rất quan trọng là người dân cũng cần được trang bị, tự trang bị cho mình kỹ năng số, ý thức, trách nhiệm khi dùng mạng xã hội để mỗi người là một người dùng mạng xã hội thông thái, không tin ngay trước những thông tin gây sốc, có tính chất kích động hoặc bôi nhọ cá nhân, cần bình tĩnh xem xét nguồn gốc. Không chia sẻ khi chưa xác thực thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống. Đặc biệt, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm, tổ chức tự xưng trên mạng mà không rõ tôn chỉ, mục đích hoặc có biểu hiện công kích, nói xấu chế độ.

Để làm được điều này, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, thời gian tới các bộ, ngành thực hiện nghiêm việc chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, nhất là với những chủ trương, chính sách lớn tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, với nguyên tắc: không để khoảng trống thông tin, thông tin chính thống phải đi trước, đi nhanh, nói đúng, nói rõ và nói bằng thứ ngôn ngữ mà người dân hiểu được- phải lấy "xây" làm gốc, lấy "chống" làm việc thường xuyên, kiên quyết.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: "Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực viết, bản lĩnh chính trị và kỹ năng đấu tranh, coi đây là nguồn lực quý cần được chăm lo lâu dài. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần hưởng ứng và triển khai sâu rộng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với tinh thần: Mỗi tổ chức Đảng là một pháo đài, mỗi cán bộ, đảng viên là một chiến sĩ, mỗi việc làm đúng là một luận cứ".

Thực tế, cuộc chiến với thông tin xấu, độc trong thời đại số không chỉ diễn ra trên không gian mạng, mà còn nằm ngay trong tư duy của mỗi người, nhất là việc đấu tranh phản bác với những ý kiến trái chiều sai sự thật của các thế lực thù địch, phản động không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Giữ vững tư tưởng, kiên định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng chính là giữ vững nền tảng tư tưởng và giá trị cốt lõi của dân tộc, bảo vệ sự bình yên cho gia đình và tương lai của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây cũng là điều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: "Chủ động là phải nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhận diện sớm vấn đề, dự báo đúng xu hướng, định hướng kịp thời, không để khoảng trống thông tin, không để bị động, bất ngờ trên trận địa tư tưởng.

Sắc bén là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luận cứ khoa học, phương pháp phù hợp, công cụ hiện đại để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, thao túng nhận thức, "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thuyết phục là phải nói đúng, nói trúng, nói dễ hiểu, có căn cứ, có lý lẽ, có thực tiễn, có tình người; biết đối thoại, giải thích, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, bằng kết quả và bằng niềm tin. Hiệu quả là mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm, có địa chỉ trách nhiệm, có tiêu chí kiểm tra, có chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động, kỷ luật thực thi và niềm tin xã hội".