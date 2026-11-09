Cuộc gặp đầy cảm xúc giữa kiều bào và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ở Nhật Bản

Trong buổi gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, 15 cháu thiếu nhi kiều bào đã tạo nên những khoảnh khắc được cảm nhận là xúc động nhất chương trình.

Thiếu nhi kiều bào tại Nhật Bản ở bên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Sau tiết mục văn nghệ chào mừng, các con ùa lên dành những tình cảm trong trẻo nhất đối với các bác lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Cả 15 cháu nhỏ trong trang phục áo dài, khăn quàng đỏ cùng tiến lại gần, đồng thanh cất tiếng chúc sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân: “Kính thưa bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly! Chúng cháu là thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Chúng cháu rất vui được đón hai bác và đoàn. Chúng cháu kính chúc hai bác và các cô chú luôn mạnh khỏe. Chúng cháu xin kính tặng hai bác bó hoa tươi thắm ạ!”

Trong khoảnh khắc các cháu trao hoa và nói những lời chúc bằng tiếng Việt nơi xa xứ, Phu nhân Ngô Phương Ly đã không giấu được xúc động. Đáp lại tình cảm trong trẻo của các cháu là những lời khen ngợi, động viên ân cần. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã biểu dương những nỗ lực của các bậc phụ huynh, các thế hệ đi trước trong việc gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ tương lai.

Màn biểu diễn chào mừng gây xúc động của các nghệ sỹ nhí.

Bởi vì, để có được những lời hát, lời chúc bằng tiếng Việt tròn vành rõ chữ như vậy đối với các cháu nhỏ sinh ra và học tập tại Nhật Bản là điều không đơn giản. Để có ít phút tỏa sáng ấy, các cháu đã tập luyện trong nhiều tuần với sự đồng hành của Hội Việt Ngữ tại Nhật Bản và Trạm Sách Cộng Đồng Việt tại Tokyo - điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi kiều bào tại khu Tabata.

Nhân dịp này, một “Tủ sách tiếng Việt” đã được trao tặng cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Món quà đầy ý nghĩa này cùng những phút được ở bên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ là những ấn tượng tốt đẹp khó phai trong tâm hồn trong trẻo của trẻ thơ, góp phần để tiếng Việt trường tồn trong các thế hệ mai sau của Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.