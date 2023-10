Đà Nẵng bàn phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

9 tháng năm 2023, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra sau Hội nghị Thành ủy lần thứ 12. Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ trong 9 tháng qua tiếp tục được chú trọng.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 13

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Kết quả xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, ngay sau khi có Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa kỳ, thành phố đã tổ chức Hội thảo và làm việc, trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu các chính sách, lộ trình để Đà Nẵng nhanh chóng tham gia vào chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn.

Thành phố đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thảo luận về mô hình và cơ chế, chính sách để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đúng mức, các chương trình an sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm. Thành phố đã tổ chức thành công, an toàn nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng cũng thắng thắn nhìn nhận, tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Tăng trưởng GRDP đạt thấp, 9 tháng năm 2023 chỉ tăng trưởng 2,83%; Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,95%. Kim ngạch xuất khẩu giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái; Thu ngân sách đạt 63,4% dự toán, bằng gần 80% so với cùng kỳ. Công tác lập quy hoạch phân khu chưa đảm bảo tiến độ; Tiến độ triển khai các công trình động lực, trọng điểm còn chậm; Công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng đạt rất thấp; Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 38% kế hoạch năm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2023 và chủ đề năm vẫn chưa được thực hiện có hiệu quả.

Trước tình hình này, vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức các phiên họp bàn, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thành phố với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và đúng với thực tiễn thành phố để đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy có 3 nội dung báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến theo quy chế làm việc.

“Thứ nhất là nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Thứ hai là cho ý kiến về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030: Đây là nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều phiên, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai xây dựng thận trọng, kỹ lưỡng các phương án, đồng thời, làm tốt tư tưởng, trong cán bộ đảng viên, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ ba là báo cáo xin ý kiến về Đồ án quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu và Đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi xanh. Qua đó, làm cơ sở, tạo điều kiện để thành phố kêu gọi, xúc tiến các dự án đầu tư trong thời gian đến.”

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 13 cũng dành thời gian nghe ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII vừa diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội.