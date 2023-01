Đà Nẵng chủ động xử lý những thông tin nhạy cảm trên không gian mạng

Việt Nam ủng hộ quan điểm ASEAN thúc đẩy xây dựng chiến lược hợp tác an ninh mạng

VOV.VN - Chiều nay (6/10), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 6 (AMCC-6) do Singapore tổ chức theo hình thức trực tuyến chính thức khai mạc. Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự tại đầu cầu Hà Nội.