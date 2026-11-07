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Đà Nẵng đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với Chủ tịch UBND cấp xã

Thứ Bảy, 22:09, 07/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao của người đứng đầu chính quyền cấp xã bằng số liệu cụ thể, chính xác.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã theo các tiêu chí kèm theo. Số liệu phải cụ thể, chính xác, làm rõ kết quả trong tháng và mức độ hoàn thành so với nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

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Các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ

Chậm nhất ngày 25 hằng tháng, Chủ tịch UBND cấp xã tự đánh giá và gửi Sở Nội vụ. Cùng thời hạn này, các sở, ban, ngành thành phố cung cấp kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND cấp xã. Sở Nội vụ là đầu mối tham mưu nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng; lấy ý kiến lãnh đạo UBND thành phố theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách, rồi báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 28 hằng tháng. Riêng kỳ đánh giá tháng 10/2026, kết quả phải gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 30/10.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn báo cáo; nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc yếu tố khách quan thì phải giải trình cụ thể.

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Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thứ 2, phải sang) kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu đánh giá toàn diện, khách quan, đúng kết quả và trách nhiệm của người đứng đầu. Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy thống nhất mốc thời gian đánh giá với cấp ủy đảng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Giải pháp phải hết sức cụ thể, mỗi người cũng chịu trách nhiệm rõ ràng, phải có kết quả. Bây giờ, tôi đánh giá cán bộ kinh tế - xã hội thì phải theo đầu ra, theo sản phẩm cụ thể”.

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Khi rác sinh hoạt bủa vây đô thị Đà Nẵng

VOV.VN - Rác thải ùn ứ, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc trong nhân dân. Những lô đất trống, đoạn đường vắng bị biến thành bãi rác và xà bần khổng lồ, bủa vây môi trường, xé nát mỹ quan đô thị...

Long Phi/VOV-Miền Trung
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