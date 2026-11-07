Đà Nẵng đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với Chủ tịch UBND cấp xã

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã theo các tiêu chí kèm theo. Số liệu phải cụ thể, chính xác, làm rõ kết quả trong tháng và mức độ hoàn thành so với nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

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Chậm nhất ngày 25 hằng tháng, Chủ tịch UBND cấp xã tự đánh giá và gửi Sở Nội vụ. Cùng thời hạn này, các sở, ban, ngành thành phố cung cấp kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND cấp xã. Sở Nội vụ là đầu mối tham mưu nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng; lấy ý kiến lãnh đạo UBND thành phố theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách, rồi báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 28 hằng tháng. Riêng kỳ đánh giá tháng 10/2026, kết quả phải gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 30/10.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn báo cáo; nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc yếu tố khách quan thì phải giải trình cụ thể.

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Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu đánh giá toàn diện, khách quan, đúng kết quả và trách nhiệm của người đứng đầu. Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy thống nhất mốc thời gian đánh giá với cấp ủy đảng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Giải pháp phải hết sức cụ thể, mỗi người cũng chịu trách nhiệm rõ ràng, phải có kết quả. Bây giờ, tôi đánh giá cán bộ kinh tế - xã hội thì phải theo đầu ra, theo sản phẩm cụ thể”.