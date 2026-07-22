Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng đối với ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc.

Trước đó, ông Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng được phân công, điều động đến công tác tại Đảng ủy phường Tam Kỳ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao các quyết định về công tác cán bộ

Ông Mai Văn Tư sinh năm 1967, quê quán xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng). Ông Mai Văn Tư từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Phó Giám đốc phụ trách Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Nam, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.

Ông Mai Văn Tư, quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng được điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, giới thiệu để Ban chấp hành Đảng bộ thành phố bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Hà Nam sinh năm 1976; quê quán xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Hà Nam từng kinh qua các vị trí công tác: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng. Đầu năm 2025, khi thành phố Đà Nẵng hợp nhất Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng để thành lập Sở Xây dựng mới, ông Nguyễn Hà Nam được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất (từ 01/7/2025), ông Nguyễn Hà Nam tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng mới.

Ông Nguyễn Hà Nam được điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động ông Nguyễn Thành Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ); chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Thuận sinh năm 1978, quê quán phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trước đây (nay là phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng mới). Ông Nguyễn Thành Thuận từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tháng 11/2024, ông được chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này trong nhiệm kỳ 2025–2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha, nhiệm kỳ 2025 – 2023, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn Phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hữu Vũ, sinh năm 1976, quê quán xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Hữu Vũ từng kinh qua các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam cũ), Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đại Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha và Chủ tịch HĐND xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định tiếp nhận ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng thay ông Nguyễn Hà Nam.

Ông Lê Thành Hưng sinh năm 1978, quê quán xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Vu Gia, thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Thành Hưng từng kinh qua các vị trí công tác: Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Tháng 2/2025, sau khi thành phố thực hiện sắp xếp, hợp nhất các Ban Quản lý dự án, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Đến tháng 1/2026, khi thành phố tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại hệ thống các ban quản lý dự án chuyên ngành, ông Hưng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định điều động ông Nguyễn Minh Huy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng thay ông Lê Thành Hưng đã được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Minh Huy sinh năm 1983; quê quán phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng trước đây (nay là phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Ông Nguyễn Minh Huy từng kinh qua các vị trí công tác: Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.