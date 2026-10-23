Đà Nẵng định hướng sáp nhập cấp xã, có tiêu chí khu kinh tế đặc biệt

Tại buổi họp báo quý III năm 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng nay (23/10), đại diện Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang thực hiện chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã nhằm bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, mở rộng không gian phát triển theo 4 nhóm định hướng.

Thực hiện Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động. UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026. Hiện nay, dự thảo đã được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị lần thứ 5.

Đà Nẵng xác định 4 nhóm định hướng sáp nhập cấp xã, có tiêu chí khu kinh tế đặc biệt

Đến nay, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 20 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, nhóm 1 là sắp xếp các phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định. Nhóm 2 là hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính chất hạt nhân tiêu biểu, giữ vai trò động lực dẫn dắt và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhóm 3 là hình thành đơn vị hành chính cấp xã gắn với khu kinh tế đặc biệt, đặc thù có tiềm năng, lợi thế nổi trội nhằm tạo không gian phát triển mới và thúc đẩy tăng trưởng. Nhóm 4 là hình thành đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình xã hội chủ nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển, yêu cầu quản trị đô thị và đặc điểm thực tiễn của thành phố.

Ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay Thành ủy Đà Nẵng đã cơ bản thống nhất và giao UBND thành phố Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

“Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, đơn vị đang dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng đề án và đang lấy ý kiến các cơ quan có liên quan", ông Giang nói.

Ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng thông tin tại buổi họp báo

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I ban hành Nghị quyết số 20 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I nêu rõ, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 ngày 15/10/2026, sau khi nghe Đảng ủy UBND thành phố báo cáo, xin chủ trương đối với dự thảo Đề án và Nghị quyết của Thành ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất quyết nghị: Việc sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định; đồng thời, tạo không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Được biết, thành phố Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam có diện tích tự nhiên hơn 11.859 km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người, có 94 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa.