Đà Nẵng lấy kết quả quý II/2026 làm "thước đo", cán bộ không đạt yêu cầu sẽ thay

Thứ Sáu, 15:07, 27/03/2026
VOV.VN - Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu quý II/2026 được xác định là "thước đo" trực tiếp năng lực của từng cấp ủy, người đứng đầu. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu, nếu cán bộ không đáp ứng sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ, kể cả người đứng đầu.

Đó là khẳng định của ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại Hội nghị Thành ủy diễn ra sáng nay (27/3), nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026.

Trong quý I/2026, mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chi phí vận tải, logistics và tăng trưởng kinh tế nhưng thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì đà phát triển tích cực. Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn. Công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật với hơn 2 triệu cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,92%.

Da nang lay ket qua quy ii 2026 lam thuoc do , can bo khong dat yeu cau se thay hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị

Tính đến ngày 25/3, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 605 đảng viên, đạt 13,97% chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026; thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 71 lượt cán bộ; điều động 12 công chức hỗ trợ các xã miền núi, biên giới.

Về kinh tế - xã hội, thành phố Đà Nẵng triển khai kịch bản tăng trưởng hai con số, thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình trọng điểm và đưa Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng vào vận hành. Thành phố thu hút đầu tư trong nước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ; vốn FDI đạt khoảng 37,5 triệu USD; du lịch tiếp tục khởi sắc với gần 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 15%; giá trị sản xuất xây dựng quý I/2026 ước tính gần 15.000 tỷ đồng, tăng 28,5%. 

Da nang lay ket qua quy ii 2026 lam thuoc do , can bo khong dat yeu cau se thay hinh anh 2
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã chỉ ra thực tế: việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa đủ nhanh, đủ mạnh, đủ quyết liệt, có nguy cơ chậm nhịp phát triển, tụt lại phía sau. Có ý kiến cho rằng, tăng trưởng quý I/2026 khó đạt mục tiêu hai con số do thiếu đột phá, trong khi hàng loạt dự án còn vướng thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công chậm. Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11%, yêu cầu đặt ra là phải khơi thông “điểm nghẽn” thể chế, rút ngắn thủ tục, tăng cường phối hợp giữa các cấp, nhất là cấp xã – nơi đang xử lý trực tiếp nhiều khâu như đền bù, quy hoạch, phê duyệt dự án.

Da nang lay ket qua quy ii 2026 lam thuoc do , can bo khong dat yeu cau se thay hinh anh 3
Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng kiến nghị cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để tạo dư địa tăng trưởng: "Tập trung các công trình trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, các dự án khu công nghiệp, khu kinh tế của Tập đoàn Thaco, các khu thương mại tự do… Tất cả đều phải có mốc thời gian triển khai cụ thể và kiểm soát tiến độ. Nếu không triển khai được dự án, dòng tiền không được giải ngân thì sẽ không thể tạo ra giá trị gia tăng để tính toán tăng trưởng".

Da nang lay ket qua quy ii 2026 lam thuoc do , can bo khong dat yeu cau se thay hinh anh 4
Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh 3 trọng tâm lớn trong quý II/2026, gồm: tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, dự án; tạo bứt phá tăng trưởng, quyết tâm đạt mục tiêu hai con số và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Thành phố phải tập trung triển khai các nhóm giải pháp then chốt, siết chặt kỷ luật hành chính, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức. 

Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, kết quả thực hiện chỉ tiêu trong quý II/2026 là thước đo trực tiếp năng lực của từng cấp ủy, từng người đứng đầu. Nếu không có chuyển biến rõ nét, không đáp ứng yêu cầu sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ, kể cả người đứng đầu; không chấp nhận tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Da nang lay ket qua quy ii 2026 lam thuoc do , can bo khong dat yeu cau se thay hinh anh 5
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

"Không thể chấp nhận tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy. Không thể chấp nhận những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, "chây ì", làm ảnh hưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ chung. Phải chuyển mạnh, chuyển ngay từ tư duy "an toàn" sang "chủ động, quyết liệt, hiệu quả", lấy kết quả thực thi làm thước đo quan trọng nhất", ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý.

Long Phi/ VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng cán bộ tăng trưởng giải ngân đầu tư công
Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư, nguy cơ gây lãng phí tài sản công

VOV.VN - Gần một năm nay, tại thành phố Đà Nẵng, hàng trăm trụ sở công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính hiện đang bỏ không. Nhiều trụ sở không sử dụng, thiếu người bảo vệ, có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, nguy cơ gây lãng phí tài sản công.

Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư, nguy cơ gây lãng phí tài sản công

Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư, nguy cơ gây lãng phí tài sản công

VOV.VN - Gần một năm nay, tại thành phố Đà Nẵng, hàng trăm trụ sở công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính hiện đang bỏ không. Nhiều trụ sở không sử dụng, thiếu người bảo vệ, có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, nguy cơ gây lãng phí tài sản công.

