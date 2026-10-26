Đà Nẵng thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 10 đảng viên có vi phạm nghiêm trọng

Ngày 22/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 17 đã xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ đối với các đảng viên: Trịnh Thị Tình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Điện lực Liên Chiểu; Nguyễn Văn Ái và Nguyễn Châu, đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu; Đoàn Kim Nhu, đảng viên Chi bộ 22 Thạch Thang, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu; Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp, đảng viên Chi bộ thôn Long Thành và Nguyễn Hữu Nhiên, đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân; Võ Hữu Dũng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây; Nguyễn Văn Chức, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Bồ Mưng 2, trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc.

Các đảng viên này vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.

Kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: UBKT Thành ủy Đà Nẵng)

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xem xét kết quả kiểm tra, giám sát một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan các nội dung như: kiểm tra tài chính đảng, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; việc kê khai tài sản, thu nhập đối với Thường trực Đảng ủy các phường/xã; Kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quản lý sử dụng trụ sở công dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đối với Ban Thường vụ Đảng ủy một số xã gắn với trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét kết quả kiểm tra một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND một số xã.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đề nghị các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trên tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.