Đại biểu Quốc hội đề nghị đi thẳng vào vấn đề cử tri kiến nghị

Sáng nay (11/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2026.

Trả lời cử tri cần tránh rập khuôn, viện dẫn luật chung chung

Để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị, đáp ứng tốt hơn mong mỏi của cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cho rằng cần đánh giá chất lượng văn bản trả lời trên cơ sở đáp ứng đúng nội dung và mục đích kiến nghị.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu dẫn chứng Phụ lục 1 cho thấy, trong số 855 kiến nghị thì có 683 kiến nghị được phân loại là giải trình, cung cấp thông tin (chiếm khoảng 80%). "Đây không phải là hạn chế tự thân bởi nhiều vấn đề có thể được giải đáp đầy đủ thông qua việc giải trình, giải đáp chính sách. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ cử tri hỏi để hiểu quy định hơn hay là họ hỏi để phản ánh bất cập và đề nghị thay đổi các quy định đang có”, đại biểu nhấn mạnh.

Thực tế, có trường hợp cử tri tỉnh Cà Mau đề nghị nghiên cứu chính sách cho phép người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã hưởng chế độ tinh giản, sau đó được bố trí làm việc ở thôn, tổ dân phố thì không phải hoàn trả phần trợ cấp đã nhận. Tuy nhiên, phần trả lời chủ yếu viện dẫn quy định hiện hành về việc phải hoàn trả và đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định.

Theo đại biểu Nga, trong trường hợp này, điều cử tri mong muốn là được xem xét "sự phù hợp của chính sách". Do đó, câu trả lời cần làm rõ cơ quan chức năng có tiếp thu đề xuất sửa đổi hay không, căn cứ của việc tiếp thu hoặc chưa tiếp thu. Việc yêu cầu thực hiện đúng quy định hiện hành là cần thiết nhưng vẫn cần có quan điểm rõ ràng đối với đề xuất thay đổi chính sách.

Từ đó, đại biểu đề nghị rà soát kỹ việc phân loại kiến nghị. Cần phân biệt rất rõ giữa kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, thẩm quyền tổ chức thực hiện chính sách và thẩm quyền sửa đổi chính sách. Đồng thời, thống nhất yêu cầu đối với văn bản trả lời: Nếu tiếp thu thì nêu rõ hướng xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn; nếu chưa tiếp thu thì phải giải thích rõ lý do.

Bên cạnh chất lượng trả lời, vấn đề theo dõi các kiến nghị kéo dài cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Thống kê trong 511 kiến nghị từ các kỳ họp trước được theo dõi, hiện có 213 kiến nghị đang giải quyết, song đáng chú ý là có tới 39 kiến nghị "chưa có lộ trình". Đây là nhóm cần được tập trung rà soát, bởi khi chưa có mốc tiến độ thì cả cử tri và cơ quan dân cử đều khó theo dõi, đánh giá trách nhiệm.

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát các kiến nghị chưa có lộ trình để xác định thời hạn xử lý rõ ràng. Khi phải điều chỉnh thời hạn đã báo cáo, cơ quan có trách nhiệm cần giải thích nguyên nhân, thông báo mốc thời gian mới để cử tri giám sát. Đặc biệt, cần ưu tiên những kiến nghị kéo dài liên quan trực tiếp đến người cao tuổi, người có công và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận diện điểm nghẽn trong các vụ việc tồn đọng qua nhiều năm

Cùng góc nhìn về các vụ việc kéo dài, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) cho rằng cần quan tâm hơn đến việc đánh giá nguyên nhân và kết quả giải quyết.

Theo số liệu, trong 145 vụ việc do các cơ quan của Quốc hội chuyển đến cơ quan hành chính giai đoạn 2020-2025, mới có 54 vụ việc được giải quyết, 91 vụ việc vẫn đang được xem xét. Tương tự, giai đoạn 2022-2024, trong 20 vụ việc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, mới có 2 vụ việc đang được trả lời, 18 vụ việc còn lại vẫn đang xem xét.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: quochoi.vn

Qua thực tiễn giám sát, đại biểu chỉ ra nhiều vụ việc kéo dài liên quan đến đất đai, bồi thường tái định cư, thực hiện dự án đầu tư... có hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ, chịu sự chi phối của các quy định pháp luật ở những thời điểm khác nhau, hoặc vướng mắc về nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính.

Để xử lý dứt điểm, đại biểu Dương Khắc Mai kiến nghị làm rõ 3 nội dung đối với các vụ việc kéo dài: Thứ nhất, phân loại rõ nội dung kiến nghị giám sát đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa thực hiện.

Thứ hai, xác định rõ nguyên nhân của những nội dung chưa được giải quyết (do vướng mắc hồ sơ, thủ tục, trách nhiệm phối hợp hay do quy định pháp luật).

Thứ ba, đưa ra hướng dẫn xử lý tiếp theo. Đặc biệt, với những vụ việc vướng mắc do áp dụng pháp luật chưa thống nhất, cần tổng hợp theo từng nhóm lĩnh vực để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Theo đại biểu, chính quyền cấp xã đang từng bước ổn định, tiếp nhận các nhiệm vụ được phân cấp. Tuy nhiên, quá trình chuyển tiếp hồ sơ từ cấp huyện cũ để lại đang bộc lộ khó khăn. Nhiều hồ sơ đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết xong, đòi hỏi phải tiếp tục xác minh nguồn gốc đất hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần đánh giá tình hình phân định thẩm quyền và chuyển tiếp trách nhiệm đối với các vụ việc phát sinh trước khi kết thúc hoạt động của cấp huyện; không đồng nhất các vụ việc tồn đọng từ trước với những khó khăn mới phát sinh. Đồng thời, cần có giải pháp đảm bảo nguồn lực, hướng dẫn nghiệp vụ, hoàn thiện hệ thống quản lý hồ sơ số hóa cho cấp xã và thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp tỉnh với cấp xã trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.