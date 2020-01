Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ

Hôm qua (13/1), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý đã chủ trì cuộc họp thường niên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước khi diễn ra chương trình làm việc, các đại biểu đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Niger gần đây, đồng thời dành một phút mặc niệm cho 89 binh sĩ thiệt mạng và kỷ niệm 10 năm trận động đất kinh hoàng ở Haiti.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Đây là cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đầu tiên do Đại sứ Việt Nam Đặng Đình Quý chủ trì, thực hiện vai trò Ủy viên không thường trực và là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ. Cùng với Việt Nam, Niger là một trong 5 nước bắt đầu vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021.



Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Liên Hợp Quốc của Niger, ông Abdou Abarry cảm ơn các thành viên hội đồng vì sự đoàn kết. Ông cũng cảm ơn các nhân viên Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ tại quê nhà và các đồng minh của Niger, đặc biệt là Pháp và Mỹ. Nếu không có sự hỗ trợ của quốc tế, chắc chắn số lượng các nạn nhân sẽ cao hơn.

Bên cạnh việc lên án vụ tấn công khủng bố ở Niger, Đại sứ Việt Nam Đặng Đình Quý cũng chia sẻ nỗi mất mát do động đất ở Haiti cách đây 10 năm, khiến 102 nhân viên Liên Hợp Quốc và hàng trăm ngàn người dân nước này thiệt mạng.