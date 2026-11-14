Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Nam Phi
VOV.VN - Sáng 13/11, tại thủ đô Pretoria, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tiếp nhận Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Kiên làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi.
Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên đã trân trọng chuyển tới Tổng thống Cyril Ramaphosa những lời chào nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp nhất từ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.
Đại sứ bày tỏ vinh dự khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Nam Phi, coi đó không chỉ là một vinh dự đối với cá nhân mình, mà còn là một trọng trách to lớn, là cơ hội để đóng góp vào mối quan hệ Đối tác Chiến lược đang ngày càng phát triển giữa hai nước Việt Nam – Nam Phi.
Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên cam kết sẽ nỗ lực hết sức trong phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân Nam Phi để củng cố hơn nữa sự tin cậy, tăng cường sự hiểu biết sâu sắc và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển một cách thực chất và hiệu quả; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, biến những nguyện vọng và cam kết chung của hai bên thành những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân hai nước.
Tổng thống Cyril Ramaphosa nhiệt liệt hoan nghênh và chúc Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên có nhiệm kỳ công tác thành công tại Nam Phi, nhấn mạnh cá nhân Tổng thống luôn có tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam; khẳng định Nam Phi sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi với Việt Nam; cho biết Chính phủ và các cơ quan Nam Phi luôn dành sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.