Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm hỏi Kiều bào và tu nghiệp sinh

Theo thỏa thuận đã đạt được trước đó, từ 7h sáng 24/11 (khoảng 12h00 giờ Hà Nội), lệnh ngừng bắn giữa Israel với Hamas chính thức có hiệu lực, nên toàn bộ các địa phương ở Israel đã không còn báo động nguy hiểm nào. Do tình hình đi lại an toàn hơn, đoàn công tác của ĐSQ đã phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt tại nhà bà Hồng Shuranys, Ban liên lạc Hội người Việt Nam tại Israel, hiện đang sinh sống ở thành phố Netanya, miền trung Israel.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung (thứ 3, trái sang) thăm hỏi các tu nghiệp sinh và lao động Việt Nam tại Israel. (Ảnh: Vũ Hội/TTXVN)

Đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống, công việc và tâm lý của bà con trong hơn 1 tháng rưỡi chiến tranh. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cho biết, kể từ khi xảy ra chiến sự, đây là lần đầu tiên ĐSQ có cơ hội để gặp mặt trực tiếp với nhiều bà con, mặc dù các cuộc gặp trực tuyến được tiến hành thường xuyên. ĐSQ luôn coi trọng công tác bảo hộ công dân, vui mừng nhận thấy đến nay bà con vẫn an toàn, có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, động viên nhau trong thời gian khó khăn.

Có mặt tại buổi gặp mặt, sinh viên Trung Cương sống ở khu vực Ramot, miền Bắc Israel nói: "Kể từ khi xảy ra chiến tranh, khu vực nơi em ở chỉ xuất hiện báo động tên lửa một lần và tất cả các sinh viên người Việt đều an toàn. Hôm nay, chúng em đều rất vui khi được đến đây tham dự buổi gặp mặt của ĐSQ Việt Nam tại Israel".

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung (trái) gặp gỡ các gia đình người Việt tại Israel. (Ảnh: Vũ Hội/TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Israel bao gồm khoảng 500 kiều bào cư trú ổn định và gần 200 sinh viên đang theo chương trình tu nghiệp sinh, cùng một số lao động đang làm việc ngắn hạn tại Israel. Các kiều bào và tu nghiệp sinh cho biết may mắn là tất cả đều không sinh sống ở gần vùng chiến sự, nên hiện vẫn bình an. Bà Hồng Shuranys nói: "Sau 7 tuần chỉ gặp nhau qua mạng, hôm nay chúng tôi mới được gặp nhau, trao cho nhau những cái ôm thắm thiết. Bên cạnh đó có bữa cơm thân mật để hỏi thăm, động viên, an ủi nhau tiếp tục bước tiếp trong chiến tranh sắp tới. Tuy nhiên, tôi hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài và tiến tới một nền hòa bình bền vững".

Trong thời gian qua, ĐSQ đã phối hợp với Ban liên lạc người Việt tại Israel liên tục duy trì các đầu mối thông tin, thông qua các nhóm trên mạng xã hội và theo khu vực sinh sống, để cập nhật tới bà con những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự, các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn, cũng như chính sách bảo hộ công dân ở trong nước.