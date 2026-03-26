Đại sứ Trịnh Đức Hải trình Quốc thư lên Tổng thống Pháp

Thứ Năm, 19:28, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3, tại Điện Élysée, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải đã trang trọng trình Quốc thư lên Tổng thống Emmanuel Macron.

Trong buổi lễ trình Quốc thư, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt khác của Việt Nam tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, khuôn khổ quan hệ cao nhất, là minh chứng cho sự tin cậy sâu sắc và gắn kết lịch sử bền chặt giữa hai dân tộc.

Đại sứ Trịnh Đức Hải (trái) khẳng định việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, khuôn khổ quan hệ cao nhất, là minh chứng cho sự tin cậy sâu sắc và gắn kết lịch sử bền chặt giữa hai dân tộc. Nguồn: Điện Élysée

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh trọng tâm trong nhiệm kỳ là tiếp nối đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đảm bảo các thỏa thuận cấp cao được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả. Với vị thế mới của quan hệ song phương, Đại sứ Việt Nam tại Pháp khẳng định hai bên cần có những hành động quyết liệt để đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các trụ cột. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự yêu mến đối với đất nước Việt Nam cũng như ngưỡng mộ lòng hiếu khách của con người Việt Nam. Nguồn: Điện Élysée

Nhiệt liệt chúc mừng Đại sứ Trịnh Đức Hải nhận nhiệm vụ, Tổng thống Emmanuel Macron xúc động nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 5/2025 và nhờ Đại sứ chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Pháp bày tỏ sự yêu mến đối với đất nước Việt Nam cũng như ngưỡng mộ lòng hiếu khách của con người Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của mình tới Việt Nam và các trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Nice (6/2025) củng cố quyết tâm của Pháp trong việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhằm tạo đột phá trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, năng lượng và khoáng sản. 

Trước bối cảnh thế giới biến động, hai bên nhấn mạnh sự tương đồng về quan điểm giữa hai nước về chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí về sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương và khu vực.

Kết nối Marseille (Pháp) và Việt Nam: Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp, từ 19–22/3, Đại sứ Trịnh Đức Hải thăm Marseille và tỉnh Bouches-du-Rhône nhằm tăng cường kết nối với vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, công nghệ cao, nghị viện, truyền thông và cộng đồng, hướng tới các dự án cụ thể.

Anh Tuấn/VOV-Paris
G7 họp tại Pháp giữa bất ổn chiến lược, tập trung hai hồ sơ nóng Iran và Ukraine
VOV.VN - Trong hai ngày từ ngày 26 - 27/3, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra tại Pháp trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu gia tăng biến động. Đáng chú ý, hai điểm nóng Ukraine và Iran được dự báo sẽ chi phối phần lớn chương trình nghị sự.

Pháp ghi nhận mức tăng nhiệt độ cao hơn 2,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp
VOV.VN - Mới đây, Cơ quan khí tượng Pháp đã công bố báo cáo cho thấy nhiệt độ trung bình tại Pháp trong năm 2025, đã cao hơn khoảng 2,5°C so với giai đoạn tiền công nghiệp (1850 - 1900).

Pháp lên án gay gắt cuộc tấn công vào bệnh viện tại Kabul
VOV.VN - Ngày 18/3, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một bệnh viện ở thủ đô  Kabul của Afghanistan khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. 

