Đại sứ Việt Nam và Hoa Kỳ đối thoại về quan hệ hai nước

Cuộc đối thoại có sự tham gia của hai Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Tham dự cuộc đối thoại có nhiều chuyên gia, học giả và phóng viên nổi tiếng tại khu vực thủ đô Washington. Tại cuộc đối thoại, hai đại sứ khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa. (Ảnh: PV/VOV-Washington).



Tại cuộc đối thoại, hai Đại sứ bày tỏ vui mừng trước những bước tiến to lớn của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian qua, thể hiện qua hai chuyến thăm rất thành công trong năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ (05/2017) và Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao APEC và thăm song phương cấp Nhà nước (11/2017), đặc biệt trên các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, giáo dục đào tạo, giải quyết hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân, an ninh quốc phòng và các vấn đề an ninh khu vực hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Daniel Kritenbrink khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, đặc biệt trong những lĩnh vực ưu tiên đã được nêu trong các tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ nhân các chuyến thăm cấp cao trong năm 2017. Hai Đại sứ cũng chia sẻ về kinh nghiệm và kỷ niệm hợp tác giữa hai Đại sứ trong ba năm qua khi Đại sứ Daniel Kritenbrink còn công tác trong chính quyền Hoa Kỳ.

Trong quá trình đối thoại, Đại sứ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Daniel Kritenbrink trả lời nhiều câu hỏi của khán giả về chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước và an ninh, an toàn hàng hải, trong đó có vấn đề Biển Đông./.